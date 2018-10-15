Bugün ekonomide ne oldu? (15.10.2018)

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. İşsizlik Haziran döneminde de 64 bin kişi artmıştı ve işsizlik oranı 10.2 olarak gerçekleşmişti. Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik beklentisi hedefleri ise 2018 yılı sonunda yüzde 11.3.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.
Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.
Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.
Bazı şirketler tarafından açıklanan konkordato kararlarına dikkati çeken NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, konkordatoyu ihtiyacı olan firmalar kadar kötü niyetli firmaların da istediğini belirterek, “Bu işlemin piyasayı daha da tıkadığını görüyorum. Konkordatonun ticaret literatüründen çıkartılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson hapis cezası aldı ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakıldı.
Dolar/TL ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle 5.75’li seviyelere indi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.