Bugün ekonomide ne oldu? (15.10.2018)

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısı 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişi oldu. Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56.7 milyar lira açık verdi. Dolar/TL ise Brunson'un serbest bırakılması sonrası oluşan iyimserlikle 5.75 seviyesine kadar geriledi. İşte 15 Ekim Pazartesi günü ekonomide yaşananlar...

1) İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. İşsizlik Haziran döneminde de 64 bin kişi artmıştı ve işsizlik oranı 10.2 olarak gerçekleşmişti. Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik beklentisi hedefleri ise 2018 yılı sonunda yüzde 11.3.

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2) BÜTÇE OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 56.7 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.

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3) “KONKORDATO TİCARET LİTERATÜRÜNDEN ÇIKARILSIN”

Bazı şirketler tarafından açıklanan konkordato kararlarına dikkati çeken NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, konkordatoyu ihtiyacı olan firmalar kadar kötü niyetli firmaların da istediğini belirterek, “Bu işlemin piyasayı daha da tıkadığını görüyorum. Konkordatonun ticaret literatüründen çıkartılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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4) DOLAR 5.75 SEVİYESİNE İNDİ

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson hapis cezası aldı ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakıldı.

Dolar/TL ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle 5.75’li seviyelere indi.