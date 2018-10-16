Bugün ekonomide ne oldu? (16.10.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, “Tasvip etmiyoruz. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum” ifadesini kullandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediklerini, emeklilik hakkındaki çalışmalarına ona da sunmak istediklerini söyledi.
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Muayenesiz araçların trafik cezaları yüzde 117 artarak 108 TL’den 235 TL’ye çıkıyor. Yaya geçidi ihlali cezası ise 235 liradan 488 liraya çıktı.
Sanayi üretimi Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı.
Bu ay içerisinde özel sektör önümüzdeki bir yıl içindeki en yüksek dış borç ödemesini yapacak. Firmaların önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bu ekim ayında.
İzmir’de 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere simit fiyatlarına 25 kuruş zam yapıldı. 1 lira 25 kuruş olan simidin 1 lira 50 kuruştan satılacağını açıklayan İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, fırıncıların talepleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını belirterek, fiyat artışının beklendiğini söyledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi şoförlerinin nasıl davranmaları gerektiğini ve aksi tavır sergileyenlerin ne tür cezalarla karşılaşacaklarını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada yasak olan 14 madde sıralandı.
ABD’li Rahip Andrew Brunson’ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bugün 5.75’in hemen üzerinde işlem görüyor.
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