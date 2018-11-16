Bugün ekonomide ne oldu? (16.11.2018)

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Petrol fiyatları ve kurdaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. EPGİS eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV’den feragat ettiğini açıkladı. Dolar/TL bugün 5.35 civarında yatay bir seyir izledi. İşte 16 Kasım Cuma günü ekonomide yaşananlar...

1) SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AZALDI

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 azaldı. 2018 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

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2) BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatları ve kurdaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba günü benzinde 15 kuruş, motorinde de 15-20 kuruş arası indirim yapılması bekleniyor.

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3) TL İLE SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ değişikliğine göre, Türkiye'de yerleşiklerin gayrimenkul sözleşme bedelini dövize endeksli kararlaştıramayacaklarına ilişkin kısıtlama serbest bölgelerdeki gayrimenkul sözleşmeleri için kaldırıldı. Türkiye'deki serbest bölge olarak adlandırılan alanlarda genellikle sanayi kuruluşları yer alıyor.

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4) ÖTV’DEN FERAGAT 8.3 MİLYAR TL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, altıncı ayını geride bırakan akaryakıtta eşel mobil uygulamasıyla devletin 8,3 milyar lira ÖTV'den feragat ettiğini söyledi.

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5) DOLAR NE KADAR OLDU?

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen girişler ve Trump yönetiminin Fethullah Gülen’i iade etmek için çalışma yaptığı haberleri ile dün akşam saatlerinde 5.30’lu seviyelere kadar gerileyen dolar/TL bugün 5.35 civarında yatay bir seyir izledi.

Bir süredir 5.50 seviyesinin hemen altında genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazançlarına paralel 5.40 seviyesinin altına gerilemişti.