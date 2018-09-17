Bugün ekonomide ne oldu? (17.09.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündemi değerlendirdi. Erdoğan, CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini söyledi. İş Bankası CHP’li üyelerin bankanın işleyişini etkilemediğini söylerken CHP lideri Kılıçdaroğlu “Biz İş Bankası’nın ortağı değiliz. Daha önce de Kenan Evren de aynı yolu denemişti” dedi.
Haziran döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. Yıllık işsizlik oranı yüzde 10.2 ile değişiklik göstermedi.
Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.5 arttı. Söz konusu dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 21 arttı.
Kağıt fiyatlarının el yaktığı bu dönemde devlet 1920 yılından bu yana çıkan Resmi Gazete’yi kapatma kararı aldı. Resmi gazete bundan böyle sadece dijital ortamda çıkacak.
Toptan elektrik piyasasında, “artan maliyetler” tüketiciyi de üreticiyi de zora soktu. Bazı elektrik firmaları artan maliyetleri sebep göstererek daha önceden yaptıkları yıllık sözleşmeleri teker teker iptal etmeye başladı. Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, “Serbest elektrik tedarikinin yapılamaz hale gelirse en büyük zararı tüketici görebilir.” yorumunda bulundu.