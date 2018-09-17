Bugün ekonomide ne oldu? (17.09.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası yönetiminde CHP'li isimlerin olmasını eleştirmesi ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi oldu. İşsizlik çift hanede seyrini sürdürürken kağıt sıkıntısının yaşandığı şu günlerde 98 yıllık resmi gazete kapandı. İşte 17 Eylül 2018 Pazartesi günü ekonomide yaşananlar...

1) ERDOĞAN’DAN İŞ BANKASI ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündemi değerlendirdi. Erdoğan, CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğini söyledi. İş Bankası CHP’li üyelerin bankanın işleyişini etkilemediğini söylerken CHP lideri Kılıçdaroğlu “Biz İş Bankası’nın ortağı değiliz. Daha önce de Kenan Evren de aynı yolu denemişti” dedi.

İLGİLİ HABER Erdoğan: CHP'nin İş Bankası'ndaki hissesi Hazine'ye geçmeli

2) İŞSİZLİK YİNE ÇİFT HANEDE

Haziran döneminde işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. Yıllık işsizlik oranı yüzde 10.2 ile değişiklik göstermedi.

İLGİLİ HABER İşsizlik yine çift hanede

3) BÜTÇE RAKAMLARI İYİ DEĞİL

Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.5 arttı. Söz konusu dönemde bütçe gelirleri ise yüzde 21 arttı.

İLGİLİ HABER Bütçeden kötü rakam

4) 98 YILLIK RESMİ GAZETE KAPANDI

Kağıt fiyatlarının el yaktığı bu dönemde devlet 1920 yılından bu yana çıkan Resmi Gazete’yi kapatma kararı aldı. Resmi gazete bundan böyle sadece dijital ortamda çıkacak.

İLGİLİ HABER 98 yıllık Resmi Gazete kapandı

5) ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNDE İPTALLER BAŞLADI

Toptan elektrik piyasasında, “artan maliyetler” tüketiciyi de üreticiyi de zora soktu. Bazı elektrik firmaları artan maliyetleri sebep göstererek daha önceden yaptıkları yıllık sözleşmeleri teker teker iptal etmeye başladı. Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, “Serbest elektrik tedarikinin yapılamaz hale gelirse en büyük zararı tüketici görebilir.” yorumunda bulundu.