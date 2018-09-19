Bugün ekonomide ne oldu? (19.09.2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Krizlere sakın aldanmayın. Bizde kriz falan yok. Bunların hepsi manipülasyon" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'na yeni yetki verildi. TCMB bundan sonra belediye, üniversite ve KİT'lerde ne kadar dövizin var olduğunu öğrenebilecek. Bankalara borcu olan şirketlerin borçlarının yapılandırılması için oluşturulan taslak tamamlanırken, Ticaret Bakanı Pekcan da bugün yerli üretim logosunu tanıttı. İşte 19 Eylül Çarşamba günü ekonomide yaşananlar...

1) MERKEZ BANKASI’NA YENİ YETKİ

Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Belediyeler ve bağlı işletme ve idareleri ve yükseköğretim kurumlarından ilgili hesap dönemi itibarıyla 15 milyon doları ve üstünde yabancı para nakdi kredi ile dövize endeksli kredileri bulunanlara bildirim yükümlülüğü getirildi.

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2) ŞİRKETLERİN BANKA BORÇLARI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Türkiye Bankalar Birliği’nden yeniden yapılandırma için önemli bir adım geldi. 100 milyon TL ve üzeri borcu olan şirketlerin borçlarının yapılandırılması için oluşturulan taslak tamamlandı. Yasa Meclis açılınca gündeme gelen ilk konulardan olacak.

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3) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KRİZ YOK, HEPSİ MANİPÜLASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’da düzenlenen Gaziler Günü’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Krizlere sakın aldanmayın. Bizde kriz falan yok. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe gidiyoruz. Bu ülkede dolarla, avroyla, şununla bununla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” dedi.

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4) İSTANBUL’DA SİMİT FİYATINA ZAM

İstanbul’da simit, poğaça, açma fiyatına geçen pazartesi zam geldi ancak duyurulmadı. Daha önce 1.50 TL’den satılan simit fiyatı 1.75 TL’ye çıkarıldı. İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıktı.”dedi.

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5) YERLİ LOGO TANITILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üretim olan ürünlerin üzerine konulacak logoyu tanıttı.

Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.