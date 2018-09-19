Bugün ekonomide ne oldu? (19.09.2018)

Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.
Belediyeler ve bağlı işletme ve idareleri ve yükseköğretim kurumlarından ilgili hesap dönemi itibarıyla 15 milyon doları ve üstünde yabancı para nakdi kredi ile dövize endeksli kredileri bulunanlara bildirim yükümlülüğü getirildi.
Türkiye Bankalar Birliği’nden yeniden yapılandırma için önemli bir adım geldi. 100 milyon TL ve üzeri borcu olan şirketlerin borçlarının yapılandırılması için oluşturulan taslak tamamlandı. Yasa Meclis açılınca gündeme gelen ilk konulardan olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’da düzenlenen Gaziler Günü’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Krizlere sakın aldanmayın. Bizde kriz falan yok. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe gidiyoruz. Bu ülkede dolarla, avroyla, şununla bununla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler” dedi.
İstanbul’da simit, poğaça, açma fiyatına geçen pazartesi zam geldi ancak duyurulmadı. Daha önce 1.50 TL’den satılan simit fiyatı 1.75 TL’ye çıkarıldı. İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL’den 1.75 TL’ye çıktı.”dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli üretim olan ürünlerin üzerine konulacak logoyu tanıttı.
Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.