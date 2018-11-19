Bugün ekonomide ne oldu? (19.11.2018)

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da tören düzenlendi. İki lider proje hakkında açıklamalarda bulunurken, Rusya ve Türkiye’nin enerji alanında yaptığı iş birliğinin altını çizdi.
Türkiye Emekliler Derneği, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen 1000 liralık ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirterek, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti.
TÜİK, eylül ayı perakende satış endeksi verilerine göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9 arttı.
Piyasa genel olarak sakin bir günü geride bırakırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu havaya paralel yönünü aşağı çeviren dolar/TL, 5.3070 seviyesine kadar geriledi.
Bankacılar TL’ye yön veren önemli bir haber akışının olmadığını ancak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında gözlenen değer kazancının TL’ye de yansıdığını belirtti.
Bir bankacı, “Gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak bugün iyi performans gösterdi. TL de onlara paralel hareket etti. Genel eğilime baktığımızda ABD ile ilişkilerin olumlu seyretmesi TL’de iyimserlik yaratıyor. Öte yandan petrol fiyatlarının düşmesi pozitif. Cari dengenin son dönemde fazla veriyor olması da içeride döviz talebini azaltıcı bir unsur olarak TL’ye destek oluyor” dedi.
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