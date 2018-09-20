Bugün ekonomide ne oldu? (20.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı. Programın başlığı ‘Dengelenme, disiplin, dönüşüm’ olarak tanımlandı.
BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Yeni ekonomi programında hükümetin büyüme beklentisi 2018’de 3.8, 2019’da yüzde 2.3, 2020’de yüzde 3.5, 2021’de ise yüzde 5 oldu.
ENFLASYON YÜKSEK SEYREDECEK
Hükümetin enflasyon beklentisi ise 2018 yılında yüzde 20.8, 2019 yıllının sonunda yüzde 15.9, 2020’de yüzde 9.8 olurken 2021’de yüzde 6.0 oldu.
İŞSİZLİK ÇİFT HANEDE
Yeni ekonomi programına göre hükümetin işsizlik beklentisi ise 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çift hanede. Buna göre işsizliğin 2018’de yüzde 11.3, 2019’da yüzde 12.1, 2020’de yüzde 11.9 ve 2021’de 11.8 olması bekleniyor.
CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Cari açığın GSYH’ya oranın bu yılı yüzde 4.7’de tamamladıktan sonra 2019’da yüzde 3.3’e 2020 sonunda yüzde 2.7’e ve 2021 sonunda yüzde 2.6’ya gerilemesi öngörülüyor.
DOLAR BEKLENTİSİ 2019’DA 5.60 TL
Yeni programa göre hükümetin dolar kuru beklentisi 2019 yılında 5.60TL, 2020 yılında 6.00 TL, 2021 yılında ise 6.21 TL.
Yeni Ekonomi Programı'ndan kirada oturan vatandaşlar için önemli bir karar çıktı. Daha önceden kiralar ÜFE üzerinden belirlenirken YEP'ten çıkarılan yeni kararla artık TÜFE üzerinden yapılacak. Yani Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.
Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 14 Eylül ile biten haftada 2.1 milyar dolar artışla 153 milyar dolar oldu. Bireylerin sadece yabancı para mevduatları ise 1 milyar 68 milyon dolar artış gösterdi.
Dolar/TL Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme tahminlerinin makul bulunmasıyla ilk etapta 6.13 seviyesine kadar geriledikten sonra yukarı yönlü sert dalgalandı.
Analistler OVP’de fazla detay ve yeni bilgi bulunmadığını, bütçeye yönelik rakamlar ile büyük proje finansmanlarının devam edecek olmasının olumsuz algılandığını ve kar satışlarının yapıldığını belirtiyor.