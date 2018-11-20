Bugün ekonomide ne oldu? (20.11.2018)

SGK son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan soğan fiyatları hakkında yaptığı açıklamada "Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler" dedi. Norveçli petrol ve doğal gaz şirketi Equinor’un keşif biriminin başında bulunan Tim Dodson gelecek yıl Türkiye'de karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi. Dolar/TL bugün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.35'in üzerini test etti. İşte 20 Kasım Salı günü ekonomide yaşananlar...

1) SGK’DAN PRİM BORÇLULARINA YAPILANDIRMA

Son bir yılda borcunu ödemeyene yeni taksit imkanı tanındı. Vatandaşlar prim borçlarını maksimum 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

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2) ALBAYRAK VE ERDOĞAN’DAN SOĞAN FİYATI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yükselen soğan fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan,”Asla taviz yok. Patates, soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise stokçularla mücadele ettiklerini belirterek Polatlı’da yapılan denetimlerde 50 bin tondan fazla soğanın depolandığını belirlediklerini söyledi.

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3) NORVEÇLİLER PETROL ARAYACAK

Norveçli petrol ve doğal gaz şirketi Equinor'un keşif birimimin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Dodson Equinor'un 2019 yılında bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti.

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4) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolardaki zayıf seyir ve TL’ye yönelik iyimserlikle geçen hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çeviren dolar/TL bugün güne 5.32 civarında yatay bir seyirle başladıktan sonra 5.35’in üzerini test etti. Benzer şekilde tahvil bono getirileri de yükseliş gösterdi.

Bankacılar bugün TL’deki değer kaybının benzer para birimlerine göre bir miktar daha kuvvetli olduğunu belirttiler.

Bankacılar negatif ayrışmaya dikkat çekseler de bunun yüzdesel olarak “oldukça sınırlı” olduğunu da belirttiler. TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.9 değer kaybederken benzer para birimlerinde yüzde 0.3 ile yüzde 0.85 bandında değer kayıpları gözlendi.