Bugün ekonomide ne oldu? (21.11.2018)

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin bazı maddeleri iptal edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146.536 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79,1 oranında azalış göstererek 8.065 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %134,4 artarak 6.276 oldu.
Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatına 18 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin 9 kuruşu pompaya yansıtılacak.
Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile dün sert yükselen dolar/TL bugün ise artan küresel risk iştahıyla dünkü kayıplarının tamamını telafi etti.
Bu sabah güne 5.40 civarında başlayan dolar/TL’nin gün boyu aşağı yönlü bir seyirle yeniden 5.30’lara doğru gerilerken, bankacılar global piyasaların ve iç siyasi gündemin takip edilmeye devam ettiğini söylediler.
Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30’un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor. İlgili bant aşağı veya yukarı, kalıcı olarak henüz kırılmadı.
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