Bugün ekonomide ne oldu? (13.09.2018)

Merkez Bankası faizi 625 puan artırdı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltilmesine karar verdi. Dolar ilk etapta 40 kuruş düştü. AKP döneminin en yüksek politika faizi artışı gerçekleşmiş oldu.
Türk lirasının değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmayacak.
Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından mega projelerde de TL’ye dönülüp dönülmeyeceği merak konusu oldu.
Açılışına sayılı günler kalan İstanbul 3. Havalimanı'na toplu taşıma yapmak için açılan “Bagajlı Lüks Taşımacılık” ihalesinin iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı için iptal edildiği bildirilen ihaleyi, 475 milyon 488 bin TL'lik teklif ile Altur, Havaş ve Free Turizm A.Ş. konsorsiyumu kazanmıştı.