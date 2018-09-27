Bugün ekonomide ne oldu? (27.09.2018)

Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Arıcan, 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.
Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştı.
Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri’ni yayımladı. Vatandaş bir haftada 452 milyon dolar aldı.
21 Eylül ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.13 milyar dolar artışla 89.4 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 113.5 milyon dolar artışla 64.9 milyar dolara yükseldi.
Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ilk kez 6 bin TL’nin üzerine çıktı. Eylül ayı rakamlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.893 TL, yoksulluk sınırı ise 6.167 TL oldu. Temmuz 2018’de en düşük memur maaşı 3 bin 133 TL olmuştu. Devlet hastanesinde çalışan bir doktor ayda 6.568 TL kazanıyor.
Ekonomik güven endeksi Eylül'de yüzde 15.4 gerileyerek Mart 2009'dan beri en düşük olan 71 değerini aldı. TÜİK verilerine göre endeks ayrıca Eylül'de Kasım 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşünü de gerçekleştirdi.
Kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edilen “İstanbul Yeni Havalimanı Bagajlı Lüks Taşımacılık” ihalesi, 755 milyon 823 bin TL'lik teklifi sunan İBB şirketlerinden İstanbul Otobüs A.Ş'nin oldu.
Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ve AB ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlikle dolar/TL 6 seviyesinin altına geriledi.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.