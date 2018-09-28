Bugün ekonomide ne oldu? (28.09.2018)

Yeniköy şubesi dışında ünlü Lokanta Kaşıbeyaz ve Üçüncü Köprü’nün İtalyan ortağı Astaldi konkordato ilan etti. İzmir merkezli nakliyatçı Günaydın ve Ankara’da hafriyat taşıyan Hasoğulları da konkordato ilan etti.
Elektrik ve doğalgaza konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 olmak üzere zam yapılmıştı. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığını ve bu durumun doğalgaz fiyatlarında artışı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, “Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15’lik bir oran söz konusu gibi görünüyor.” dedi. Konut ve sanayi zamları 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı. İlk 100’de yer alanların borcu ve cezası 30.6 milyar TL oldu. En borçlu şirket 1 milyar 59 milyon TL ile Affan Havacılık oldu.
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