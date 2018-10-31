Bugün ekonomide ne oldu? (31.10.2018)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim'de Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviye olan 67.5 değerini aldı. İhracat, eylülde yıllık yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar olurken, Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini 23.5 olarak açıkladı. İşte 31 Ekim Çarşamba günü ekonomide yaşananlar...

1) ÖTV VE KDV’DE İNDİRİM

Altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin uygulamaya alınacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarının yıl sonuna kadar sıfıra indirileceğini söyledi.

Berat Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:

“Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18’den 8’e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam ediyoruz. Tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18’den 8’e indiriyoruz.

1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.”

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2) EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

Ekonomik güven endeksi Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 4.8 gerileyerek 67.5 değerini aldı. Bu değer, Ocak 2009’dan bu yana en düşük seviye oldu.

TÜİK açıklamasında, “Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı” denildi.

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3) İHRACAT ARTTI İTHALAT AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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4) ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı”nı düzenledi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23.5 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda ise 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi 20.8 olarak belirlenmişti.

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5) DOLAR İNDİRİM KARARIYLA YÜKSELDİ

Dolar/TL Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından sert yükselirken; indirimin olumlu etkileyeceği beklentisiyle ilgili şirket hisseleri ise yükseldi. Gün içerisinde 5.50 seviyesinin altında seyreden Dolar/TL, Bakan Albayrak’ın açıklamalarının ardından 5.61 seviyesine yükseldi.