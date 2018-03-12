Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları internet üzerinden en çok araştırılan konuların başında geliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,50 lira oldu. Peki bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Baharın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar düğün mevsimi nedeniyle bugün altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştıyor. Peki 12 Mart güncel altın fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 162,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,50 liradan, bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 65 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satılıyor.

İLGİLİ HABER Dolar ne kadar oldu? (12.03.2018)

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.