Bugün iki milli servet daha satılıyor

Türkiye'nin iki milli servetinin daha akıbeti bugün belli oluyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları'nın nihai pazarlık görüşmelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Çorum Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin bugün 14.30’da, Yozgat Şeker Fabrikası nihai görüşmesinin ise 15.30’da olacağı belirtildi.

Geçen hafta Cuma günü de iki ihale sonuçlandırılmıştı. Kırşehir Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi için açılan ihalede en yüksek teklifi 330 milyon lira ila Tutgu Gıda Turizm AŞ verdi.

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Niğde Bor Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi için açılan ihalede ise en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek-İçecek vermişti.

ÖİB Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkmış ve bu karar başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkisine neden olmuştu. İhalede tüm tekliflerin bu ay alınması planlanıyor.

CHP’DEN ŞEKER MİTİNGİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Çorum’da, şeker fabrikalarının satışının durdurulması için büyük bir miting düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, “Sadece şekere değil, Türkiye'ye sahip çıkıyoruz. Bu miting bir parti mitingi değildir. Bir cumhuriyet, vatan, şeker, tarım, işçi mitingidir. Bu mitingin özü alın teri mitingidir.

Şeker fabrikalarını cumhuriyet döneminde yumurta, tavuk satarak kurduk. Şeker fabrikalarını Atatürk, İnönü, Menderes, Erbakan, Demirel, Özal kurmuş. Bütün başbakanlar şeker fabrikası kurmuş. Bir tek şeker fabrikası kurmadan başbakanlık yapan bir kişi var. Onu da siz biliyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

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REUTERS-sozcu.com.tr