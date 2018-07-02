Bugün piyasalarda neler yaşandı? (02.07.2018)

Küresel ticaret savaşları ve Almanya'da içişleri bakanının istifaya hazır olduğunu açıklamasının ardından euro/dolar paritesinde aşağı hareket gözlenirken, küresel piyasalardaki olumsuz havanın yanı sıra Hazine'nin Temmuz'da yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi.

Yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekleyen piyasada TL sabah saatlerinde gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi olsa da sonrasında kayıplarını azalttı.

Reuters anketine göre yarın açıklanacak Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 14 civarlarına yükselerek 14 yılın yeni rekorunu görmesi, Temmuz ayında ise tepe noktasına ulaşması bekleniyor.

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Küresel olarak ise ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin ticaret politikası alanındaki adımları yakından izleniyor. ABD’nin Çin’den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi Cuma günü yürürlüğe girecek. Öte yandan Almanya’da içişleri bakanının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüşerek koalisyon hükümetini tehdit eden göçmen politikaları hakkındaki anlaşmazlığı sona erdirmeye çalışacak.

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddeleri yarın yurt içinde açıklanacak olan enflasyon verileri ile Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

BORÇLANMA TAKVİMİ OLUMSUZ PERFORMANSA NEDEN OLDU

Piyasaların ana odak konusu ise yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan’ın yemin etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Analistler gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumsuz seyrin yanı sıra Hazine’nin Cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin Temmuz’da oldukça yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de TL’de olumsuz performansa neden olduğunu belirtiyor.

Hazine Temmuz’da toplam 17.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 20.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Cuma günü saat 1650’de 4.5794/4.5815 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah illikit piyasada 4.64’e kadar yükseldikten sonra saat 16.58’de 4.6170/4.6180 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü aynı saatte 4.9547/4.9588 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.99 civarından açıldıktan sonra aynı saatte 4.9880/4.9915 seviyesindeydi.

Öte yandan Cuma günü 5.33 civarından kapanan olan euro/TL ise bu sabah 5.38 civarında hareket ettikten sonra saat 1658’de 5.3647/5.3680 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil-bono piyasasında da dalgalanma söz konusu.

Salı günü yüzde 17.51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe günü yüzde 16.20 seviyesine kadar geriledi. Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 16.35, valörde son işlemde yüzde 16.77 seviyesinde olan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 16.89, valörde saat 1659’da son işlemde yüzde 16.85 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.16, valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.21, valörde son işlemde yüzde 19.21 seviyesindeydi

REUTERS