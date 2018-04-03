Bugün piyasalarda neler yaşandı? (03.04.2018)

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından gerileyen, Paskalya tatilinde ise hacimsiz yatay bir seyir izleyen dolar/TL bugün enflasyon verileri sonrası her iki yönlü dalgalandı.

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün işlem gördüğü 3.96 seviyesinde göre 3.9750’lere yükselerek bugüne başlayan dolar/TL enflasyon verileriyle her iki yönlü dalgalandı ancak günü sabah saatlerine göre sınırlı bir yükselişle tamamladı.

Enflasyonda Kasım ayında yıllık olarak tarihi zirve görülmesi ardından başlayan düşüş Mart ayında oldukça sınırlı olsa da devam ederken, çekirdek enflasyonda görülen iyileşmeye karşılık üretici enflasyonundaki yükselişin sürmesi önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor.

Tüketici fiyatları Mart’ta gıda grubu öncülüğünde beklentilere paralel yüzde 0.99 artarken, yıllık bazda artış Şubat’taki yüzde 10.26’dan yüzde 10.23’e geriledi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’i geçen hafta test eden dolar/TL bu sabah güne başladığı 3.9750 seviyesinden saat 1709 itibarıyla 3.9911/3.9921 seviyesine sınırlı yükseldi. Tarihi zirvesini aynı dönemde 4.5037 ile gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4422/4.4439, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8930/4.8952 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL’de negatif ayrışma belirginleşmişti.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ziyaretleri yer alıyor.

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Dış piyasada ise ticaret savaşının nasıl bir süreç alacağını, Çarşamba günü açıklanacak ABD ISM hizmetler endeksi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edecek.

Başbakan Binali Yıldırım haftasonu yaptığı açıklamada teşviklerin bu hafta açıklanacağını söyledi.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.57 valörde son işlem yüzde 12.59 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.58 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1711 itibarıyla son işlem yüzde 12.59 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.11 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.04 seviyesinden gerçekleşirken valörde aynı saatte son işlem yüzde 14.07 oldu.

REUTERS