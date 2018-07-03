Bugün piyasalarda neler yaşandı? (03.07.2018)

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin oldukça üzerinde artması dolar/TL'de yükselişe neden olurken, TL bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı.

Tüketici fiyatları Haziran’da yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaşırken, çekirdek endeksler ve üretici fiyatlarındaki sert artışların da ardından TCMB’nin Temmuz toplantısında faiz artırımı yapması yönünde beklentiler artıyor.

Ancak büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda TCMB’nin 24 Temmuz’daki toplantıda nasıl bir adım atacağı oldukça kritik.

Haziran gerçekleşmesinin ardından enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 16 civarına gelmesi beklenirken, yılsonu enflasyon beklentileri de yukarı revize ediliyor.

Bir bankacı, “Enflasyonun yüksek gelmesi piyasaları olumsuz etkiledi. Haftaya da Hazine ihaleleri var. O yüzden de piyasa tepkisi de sert oldu” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Beklentilerin üzerinde gelen veri öncesinde 4.62 civarında olan dolar/TL sert yükselerek 4.69’un üzerini gördü. Dolar/TL saat 17.34’te 4.6736/4.6759 seviyesinde bulunuyor.

Ticaret savaşlarının baskısı altında olan küresel piyasalarda Çin Merkez Bankası’nın açıklamaları sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, TL bugün dolar karşısında yüzde 1’in üzerinde kayıp ile tek değer kaybeden para birimi oldu.

Çin merkez bankası, ABD ile dış ticaret anlaşmazlığının yarattığı endişelerle yuanın dolar karşısında değer kaybetmesi ve dolara karşı yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan psikolojik 6.7 düzeyini aşmasının ardından finans piyasalarını yatıştırmak için harekete geçti.

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Çin hisse senedi piyasaları da ABD’nin Çin’den ithal bazı ürünlerden gümrük vergisi almaya başlayacağı Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte satış baskısı altında kaldı. Hisse piyasaları gün içinde sert satışların ardından gün sonuna doğru kayıplarını telafi ederek artıya geçti.

Sepet bazında TL saat 17.35’te 5.0618/5.0653, euro/TL ise 5.4491/5.4533 seviyesindeydi.

Enflasyon verisi tahvil piyasasında da sert yükselişe neden oldu.

Geçen hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ardından TL’deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil faizinde Hazine’nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ardından Cuma günü başlayan yükseliş bugün de devam etti.

Perşembe günü yüzde 16.20’ye kadar gerileyen, bugün veri öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 17.40’a kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17.24, valörde saat 17.34’te son işlemde yüzde 17.39 seviyesindeydi.

Dün yüzde 19.25 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise veri sonrası 19.71’e kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.56, valörde saat 17.34’te son işlemde yüzde 17.52 seviyesindeydi.

REUTERS