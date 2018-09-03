Bugün piyasalarda neler yaşandı? (03.09.2018)

Dolar/TL beklentilerin hafif üzerinde gelen enflasyon verisi ve ardından TCMB'nin yaptığı açıklama ile gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

Tüketici fiyatları Ağustos’ta yüzde 2.23 olan beklentilerin hafif üzerinde yüzde 2.3 yükselirken, yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı.

Verinin ardından TCMB 13 Eylül’deki PPK toplantısında parasal duruşunu yeniden şekillendirileceğini duyururken; açıklama, toplantıda bir faiz artışı yapılacağı beklentisini güçlendirdi.

Ancak bu noktada TCMB’nin yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo faizini ne kadar artıracağı büyük önem taşıyor. Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den ise daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Dolayısıyla kurdaki oynaklığın TCMB’nin faiz artışı yapmasının beklendiği 13 Eylül’deki toplantısına kadar sürmesi bekleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Sabah saatlerinde 6.70 seviyesine kadar yükselerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon verisinin ardından ilk tepki olarak 6.74’ün üzerini görse de, sonrasında yönünü aşağı çevirdi. TCMB açıklaması sonrası 6.65’lerden 6.5150’ye kadar gerileyen dolar/TL, günün kalanında 6.60 seviyesinin üzerinde dalgalandı. Dolar/TL saat 17.24’te 6.6525/6.6723 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 7.1875/7.2098, euro/TL 7.7342/7.7385 seviyesinde.

“TCMB DAHA ÖNCE PİYASAYI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

TCMB’nin açıklamasına rağmen piyasada anlamlı bir tepki görülmemesinin TCMB beklentilerinden kaynaklandığını söyleyen bir bankacı, “TCMB daha önce piyasayı hayal kırıklığına uğrattı. Bu açıklamadan sonra bu sefer faiz artışı yapacaklardır ancak piyasayı tatmin edecek kadar büyük olur mu bilinmez” dedi.

Başka bir bankacı para politikası dışındaki konularda da endişelerin hala sürdüğünü söyleyerek, “Maliye politikası, BDDK’nın swap kısıtlaması gibi adımlarının yan etkileri, ekonomide sert iniş riskinin bilançolar üzerindeki olumsuz etkileri ve muhtemel ABD yatırımları gibi belirsizlikler döviz piyasasını rahatsız etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reuters ile yaptığı söyleşide, TL’deki kaybı durdurmak için TCMB ve BDDK’nın adımlar attığını belirterek, hükümet olarak ekonomideki kırılganlıkları gidermek için yapısal reform uygulamalarına devam edeceklerini söyledi.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları bugün ne durumda? Çeyrek altın kaç TL oldu? Gram altın fiyatları ne kadar?

Albayrak, swap piyasasındaki düzenlemelerin “örtülü sermaye kontrolü” algısı yaratabileceği değerlendirmelerine yönelik olarak; örtülü sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de düşünmediklerini ve düşünmeyeceklerini belirtti.ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğini, askeri ve terörle mücadele alanında işbirliğinin sürdüğünü belirten Albayrak, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için üst düzey temasların sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Albayrak bu yıl ikinci çeyrek ile birlikte ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü belirterek, bu yavaşlamanın aslında ekonominin dengelenme sürecinin de başladığına işaret ettiğini kaydetti.

Tahvil-bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 21.81, valörde son işlemde yüzde 21.8 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 21.49, valörde saat 1725’te son işlemde yüzde 21.23 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 24.47 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta son işlemde yüzde 24.4 seviyesindeydi.

REUTERS