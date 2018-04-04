Bugün piyasalarda neler yaşandı? (04.04.2018)

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından sınırlı gerileyerek 4 seviyesinin altında işlem gören dolar/TL bugün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının da etkisiyle 4.0271'i test ederek yaklaşık iki haftanın zirvesini gördü, faizler yükseldi.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde bugün sabah saatlerinde olduğu gibi benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kaldı.

Sabah saatlerinde görülen negatif ayrışma petrol fiyatlarındaki düşüşün yüzde 2’ye ulaşması ve lokal yatırımcıların 4 ve üzerindeki seviyeleri döviz mevduatlarını TL’ye çevirmek için uygun bulmasıyla akşam saatlerinde yerini gelişmekte olan ülkelere paralel, hatta bir miktar daha iyimser seyre bıraktı. Dolar/TL test ettiği 4.02’li seviyelerde kalıcı olamayarak günü 4’ün hemen altında tamamladı.

Bankacılar TL’deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İllikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’i geçen hafta test eden dolar/TL bu sabah güne başladığı 3.99’lu seviyelerden bugün en yüksek 4.0271’e kadar yükseldi. Bu seviyelerde kalıcı olmayan kur saat 1654’te 3.9985/3.9999 seviyesinde işlem gördü.

Tarihi zirvesini geçen hafta 4.5037 ile gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4573/4.4590, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.9176/4.9188 seviyesinde bulunuyor.

TİCARET SAVAŞLARI

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri yer alıyor.

Ticaret savaşı kaygıları ise Trump yönetiminin Çin’den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan bir grup ürüne yüzde 25 gümrük vergisi açıklamasının ardından tekrar güçlendi. Gümrük vergisi yaklaşık 1,300 kalem endüstriyel teknoloji, ulaştırma ve tıp ürününü kapsıyor. Bu eğilim piyasada riskten kaçışı tetikliyor.

Çin ise soya fasulyesi, otomobiller ve kimyasal maddeler de dahil olmak üzere ABD’den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları yeni rekora koşuyor! 4 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları...

Bu kapsamda ABD borsalarındaki düşüşler de kuvvetlenirken Dow Jones endeksi yüzde 1.50, S&P 500 endeksi yüzde 1 civarında kayıpta işlem görüyor.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası bugün yükseliş eğiliminde. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.58 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.59 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde saat 1711 itibarıyla son işlem yüzde 12.69 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.04 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.07 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.15 oldu.

REUTERS