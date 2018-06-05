Bugün piyasalarda neler yaşandı? (05.06.2018)

Merkez Bankası'nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre sınırlı iyimser bir seyir izledi. Kur gün içinde anlamlı bir değişim göstermeyerek 4.60 etrafında her iki yönlü dalgalandı.

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB’nin sadeleştirme ve olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini bunun dışında ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftaki faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla haftaya yükselişle 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verilerinin hem endişe edildiği kadar yüksek gelmemesi hem de TCMB’den yeni sıkılaştırmaya işaret etmesiyle gerileyerek 4.60 civarında dalgalanıyor.

ENFLASYON ALTI AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Tüketici fiyatları Mayıs’ta giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.62 artarken, yıllık bazda artış Nisan’daki yüzde 10.85’ten yüzde 12.15’e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine geldi.

Çekirdek endeksler yıllık bazda tarihi zirvelerine yükselirken, yıllık üretici fiyatları da 2003 bazlı seriye göre en yüksek seviyeye geldi.

TCMB’nin Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik Londra’da verdiği sinyaller, verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oldu.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ KUVVETLENDİ

Öte yandan Reuters’da bugün yayımlanan ankette de TCMB’nin 300 baz puanlık faiz artışının ardından 7 Haziran ve hatta sonrasına ilişkin faiz artışı beklentilerinin kuvvetlendiği görülüyor.

Reuters’ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB’nin Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, yüzde 16.50 seviyesindeki politika faizinin bir hafta vadeli repo faizini 50-100 baz puan artırması bekleniyor.

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Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonda bozulmanın devam etmesi ve gelecek aylarda da yükselecek olmasının yanı sıra, Londra’da yabancı yatırımcılar ile yapılan görüşmelerde enflasyonda yükselişin sürmesi halinde daha fazla sıkılaştırma yapılacağı sinyali verilmesi nedeniyle bu toplantıda faiz artışı yapılacağını öngörüyor.

Ankette 16’da 11 katılımcı faiz artışı beklerken; beş katılımcı 50 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, beş katılımcı ise 100 baz puan artış öngörüyor. Öte yandan beş katılımcı ise haftalık repo faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL bu sabah da güne 4.60 civarında başladıktan sonra göstermeyerek saat 17.12’de 4.6111/4.6140 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.9945/4.9980, euro/TL ise 5.3778/5.3921 seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil piyasasında ise genel olarak yukarı yönlü ve dalgalı seyir gözleniyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 14.89 seviyesinden gerçekleşti. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.01 valörde saat 1713’te son işlem yüzde 15.18 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.81 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.54 oldu.

REUTERS