Bugün piyasalarda neler yaşandı? (07.05.2018)

TL'de son dönemdeki sert değer kaybı ardından TCMB beklendiği üzere zorunlu karşılık düzenlemesi yaparak döviz likiditesini artırıcı bir adım atarken, dolar/TL'de bu adıma verilen tepki sınırlı oldu.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB’den yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” denildi.

ADIMLAR DEVAM EDEBİLİR

TCMB’nin adımının piyasadaki etkisi sınırlı olurken, bankacılar “gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim” diyen TCMB’nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.

Bir bankacı, döviz likiditesine yönelik adımlara piyasa tepkisinin genelde sınırlı olduğunu, bu adım TL’nin değer kazanması için yeterli olmadığını söyleyerek, “Faiz ile ilgili bir adım atılsa o zaman piyasada tepkiyi görürüz. Birçok makro göstergenin kötüleşti, kredi notu düşürüldü ve risk arttı. Yatırımcının faiz talebi de arttı” dedi.

“YABANCI KURUMLAR ARTIŞ BEKLEMEYE BAŞLADI”

Aynı bankacı, Yabancı kurumlar özellikle de enflasyon gerçekleşmeleri sonrası 7 Haziran’daki PPK toplantısından 75-100 baz puanlık artış beklemeye başladı, bir de sadeleşme beklentisi var. TCMB’nin para politikasını sadeleştirip yeni faizi mevcut efektif fonlama faizinin de 75-100 baz puan üzerinde oluşması bekleniyor” dedi.

Londra’da piyasanın kapalı olması nedeniyle bugün hacimlerin düşük kaldığını söyleyerek, “Dolar endeksi Cuma’ya göre yukarıda kurda onun yansımasını gördük biraz. Opsiyon tarafında 1 aylık zımni oynaklık yüzde 15.75’lere kadar yükseldi bu da piyasada riskin arttığını gösteriyor” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL 4.2308’e kadar geriledikten sonra saat 17.03’te 4.2621/4.2644 seviyesinde bulunuyor.

Bir bankacı TCMB açıklaması ardından yaptığı değerlendirmede, “Döviz likiditesini artırmaya yönelik bunun gibi adımlar, daha sıkı bir faiz politikasına alternatif değil, bu adımlar faiz politikasını sadece destekleyebiliyor. Zaten likiditedeki artış çok yüksek bir tutarda değil” demişti.

Ayı bankacı, “Sermaye girişi görülen dönemlerde ROK düzenlemeleri bunu yönetmek için güçlü bir araç, ancak olumsuz dönemlerde etkisi sınırlı kalıyor. TL’nin seyri likidite-makro ihtiyati araçların nasıl bir faiz politikası ile destekleneceğine bağlı olacak. Kalıcı etkisi sınırlı olur ancak TCMB’nin daha aktif bir çizgi benimsediğine işaret eden bu adım TL’ye gün içinde bir miktar rahatlama getirebilir” demişti.

CUMA GÜNÜ TARİHİ ZİRVESİNİ TEST ETMİŞTİ

Merkez Bankası’nın önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükselmişti. Dolar/TL Cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test etmişti.

Piyasalardaki sert bozulma gözleri yeniden TCMB’ye çevirirken, bankacılar arasında 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden döviz likiditesini artırıcı adımların atılabileceği beklentileri kuvvetlenmişti.

TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL’deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P’nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

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Bu sabah saat 09.05’te 4.6605/4.6664 seviyesinde olan sepet bazında TL, saat 1714’ye 4.6689/4.6717, bu sabah 5.0736/5.0806 seviyesindeki euro/TL ise 5.0759/5.0798 seviyesinden işlem görüyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.64 valörde son işlemde yüzde 13.76 seviyesinden gerçekleşti. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.87, valörde saat 1705’te son işlemde yüzde 13.88 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.23, valörde yüzde 15.43’e kadar yükseldikten sonra son işlem yüzde 15.36 seviyesinden gerçekleşti. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 15.33, valörde saat 1705’te son işlemde yüzde 15.27 seviyesindeydi.

REUTERS