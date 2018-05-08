Bugün piyasalarda neler yaşandı? (08.05.2018)

Dolar/TL 4.30 ile tarihi zirvesini yenilerken, BIST 100 endeksi 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde dört günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

TL son dönemde S&P’nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL’deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P’nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

TL’de yılbaşından bu yana çift haneye ulaşan değer kaybı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ardından Merkez Bankası önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu artışa rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükseldi.

BORSA SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Piyasalardaki satış baskısı bu haftaya da yansırken, BIST 100 endeksi bugün 99,561 puana kadar gerileyerek yedi ayın en düşük seviyesine indi. Endekste yılbaşından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 14 oldu. Endekste, yıl içinde gördüğü en yüksek seviye olan 121,531 puana göre değer kaybı ise yüzde 18’i buldu.

Dolar/TL 4.30 ile yeni zirvesini test ederken, TCMB piyasalarda da kısmen beklendiği üzere dün ilk adımını döviz likiditesi genişlemeci bir yönde attı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Ancak TL’deki değer kaybını durdurması öngörülmeyen bu adım sonrası dolar/TL bugün 1613’te 4.2930/4.2935 seviyesinde işlem görüyor.

Sepet bazında TL ve euro/TL ise güne sırasıyla 4.7106 ve 5.1313 seviyesindeki tarihi zirvelerinin hemen altında aynı saatte 4.6900/4.6925, 5.0890/5.0914 seviyesinde.

Bankacılar euronun da dolar karşısında değer kaybı nedeniyle euro ve sepet bazında rekor görülmediğini belirtirken euro dolar paritesi bugün 1.1850 ile yılın en düşük seviyesinde.

Piyasalardaki sert bozulmanın devamı halinde TCMB’den hem dünkü likidite kararı benzeri, hem de 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ile birlikte yeni faiz adımları beklentileri piyasalarda kuvvetleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin negatif ayrıştığı bir dönemde küresel satış baskısı da çok yüksek. Dolardaki, EM’lere yönelik fon akışındaki, ABD faizlerindeki seyir değişmedikçe TL’de yeni zirveler olası. Bu kapsamda Trump da yakından izlenecek. TCMB adımlarını da yakından izleyeceğiz” diye konuştu.

Trump’ın TSİ 2100’da İranla nükleer anlaşma hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. ABD’nin Tahran’ın nükleer programını sınırlama karşılığında ekonomik yaptırımları hafifleten bir anlaşmadan çekilmesi, piyasa genelinde risk algısını etkileyecek.

SİYASET TAKİP EDİLİYOR, FAİZLER SERT YÜKSELİŞTE

Seçimlerin 24 Haziran’da erkene çekilmesinin ardından piyasalarda iç siyasi gündem de yakından izleniyor. AKP ve MHP’nin adayı Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Saadet Partisi 24 Haziran seçimleri için adayını partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu olarak belirledi. İyi Parti adayını Meral Akşener; CHP ise CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce olarak belirledi.

Öte yandan hükümet seçimler öncesi bir de ekonomi paketi açıkladı. Kamuya olan vergi ve ceza borçlarının yeniden yapılandırılmasının da içinde bulunduğu, emeklilere zam, imar affı, ceza affını da içeren ve 22-24 milyar liralık maliyeti bulunan bir paket içeriyor.

Bu paketin ardından Bakanlar Kurulu’nun haftasonu Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile konut alımlarında yüzde 18 KDV’ye tabi konutlarda Ekim sonuna kadar oran yüzde 8’e indirildi, tapu harcı yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım dün Ziraat Bankası’nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyururken, bankacılık kaynakları Ziraat Bankası ve sektörün önde gelen bankalarının da yer alacağı bir eylem planının bir kaç gün içinde açıklanacağını ve konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına indirileceğini söyledi.

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Seçim öncesi Maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine’nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor.

Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe’den bugüne 100 baz puanı aştı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.87, valörde son işlemde yüzde 13.92 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün en yüksek yüzde 14.01 seviyesini test etti. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93 valörde saat 1616 itibarıyla son işlem yüzde 14.01 oldu

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 seviyesindeydi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47 valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.

REUTERS