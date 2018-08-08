Bugün piyasalarda neler yaşandı? (08.08.2018)

Dolar/TL bugün ağırlıklı 5.30 seviyesinin altında nispeten sakin bir seyir izlerken, piyasada gözler ABD'ye giden Türk heyetinin yapacağı görüşmelerin sonucunda.

Türkiye ve ABD arasında rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle yaşanan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti bugün ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer ile görüşecek.

Reuters’a bilgi veren dışişleri kaynakları heyetin ilk görüşmesini ABD’de çalışma saatinin başlamasının ardından bugün gerçekleştireceğini belirtti.

Dün Türk basınında yer alan haberlerde iki taraf arasında bazı konularda bir ön mutabakat sağlandığı ve Türk heyetinin bu konuların detayları konusunda görüşmeler yapacağı belirtilmişti.

Dolar/TL rekor seviyenin altında dalgalı seyrini sürdürürken, bankacılar piyasanın yönünü bulması ve kalıcı bir iyileşme sağlanması için ABD ile ilişkilerin ne şekilde ilerleyeceğinin netleşmesinin gerektiğini belirtiyor.

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Societe Generale’den Phoenix Kalen, mevcut durumun Rahip Brunson’un hakkında diplomatik anlaşmazlıkların yanı sıra daha temelde Türkiye’nin Rusya ile ilişkisi ve Suriye’deki farklı duruşlarına bağlı olarak daha büyük sorunlar ve Türkiye ekonomisindeki bozulmadan kaynakladığını söyleyerek, “Eğer diplomatik bir taviz olur ve Brunson hızlıca serbest bırakılırsa, Halkbank yaptırımları veya İran’a yaptırımların ihlaline yönelik cezalar konusunda da bir rahatlama yaratabilir” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu Türk faizleri ve TL’de geçici bir sert ralliye neden olabilir ancak sadece TCMB’ye bir sonraki adımını planlama konusunda zaman kazandırır. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 20 bölgesine çıkması muhtemelken, TCMB, para politikasının ne kadar sıkılaşması gerektiği konusunda piyasanın oldukça gerisinde. Dolayısıyla eğer bir ralli görürsek bunun kalıcı ve sürdürülebilir olması muhtemel değil.”

Yüksek enflasyon, cari açık, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetin harcama odaklı politika yürütecek olması ve TCMB’nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi makro ekonomik; bunun yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi risklerin baskısıyla TL’nin gördüğü tarihi zirve itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30’a ulaştı. Bu süreçte TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrıştı.

Bir bankacı, “Bu kısırdöngüden çıkmamız için ilk şart ABD ile ilişkilerin toparlanması. Bunun ardından sürdürülebilir ve makul bir ekonomi politikası gerekir, buna hem maliye hem de para politikası destek vermeli. Böylece enflasyon gerilerken, cari açık da daralır. Kuşkusuz bunun bedeli büyümeden feragat olacak, ama şu anki ortamdan çıkmak için bunlar artık şart” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Pazartesi günü illikit piyasada 5.4250 ile tarihi zirveyi test eden, bu sabah saat 0906’da 5.2651/5.2700 seviyesinde olan dolar/TL saat 1705’te 5.2864/2.2898 seviyesinde.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.7079/5.7120, euro/TL ise 6.1329/6.1359 seviyesinde bulunuyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi önceki gün yüzde 20.09’a kadar yükselerek tarihi zirveyi gördükten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 19.88, valörde son işlemde yüzde 19.48 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.21, valörde saat 1706’da son işlemde yüzde 19.07 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 22.17, valörde yüzde 22.76’ya kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 22.64 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün spot kapanışta ortalama yüzde 22.43 seviyesindeydi.

REUTERS