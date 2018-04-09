Bugün piyasalarda neler yaşandı? (09.04.2018)

Gelişmekte olan ülkelerde ruble öncülüğünde gözlenen değer kaybı ile dolar/TL yeni tarihi zirvesini test ederken, kurdaki yükselişin de etkisiyle reel sektör öncülüğünde satışlar arttı.

Güne pozitif başlayan BIST-100’de satışlar kademeli olarak artarak yüzde 2’ye yaklaştı. En düşük 112,510 puanı gören endeks saat 17.14’te yüzde 1.75 düşüşle 112,734 puanda hareket ediyor.

Endekste proje bazlı teşvik kapsamında yer alan şirket hisselerinde ise sert satışlar yaşandı.

Aynı saatlerde Vestel Elektronik yüzde 9 civarı düşerken, Sasa Polyester’de satışlar yüzde 13’ü aştı.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, sözkonusu satışlarda teşviklere ilişkin beklentinin bitmesinin etkili olduğunu ve hisselerde satışların geldiğini söyledi.

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YATIRIM TEŞVİKLERİ AÇIKLANDI

Bugün detayları açıklanan proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 mlyr TL büyüklükteki 23 yatırım doğrudan 35,000 istihdam yaratacak. Teşvik kapsamındaki 23 yatırım arasında en büyük payı Vestel, Tosyalı, Sasa ve Metcap alıyor.

Endekste diğer hareketli hisseler arasında ise medya varlıklarının Demirören’e satış işlemini tamamlayan Doğan Holding ve iştirak hisseleri yer aldı.

Satış fiyatı Cuma kapanışa göre iskontolu olan Hürriyet Gazetecilik aynı saatte yüzde 5’e yakın düşerken, satış fiyatı primli olan Doğan Gazetecilik ise yüzde 19.79 primle tavandan işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla ruble öncülüğünde başlayan değer kaybı sonucu TL de bugün bugün dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyelerini gördü. Dolar/TL 4.0755 ile tarihi zirveyi gördü, euro/TL ise 5 seviyesinin üzerini test etti.

REUTERS