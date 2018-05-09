Bugün piyasalarda neler yaşandı? (09.05.2018)

Ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken, piyasalar faiz ve döviz dahil ekonomideki son gelişmelerin ele alındığı toplantıdan çıkacak sonuca odaklandı.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve küresel risk algısında artışla sert yükselerek bugün 4.3780 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, TCMB’nin döviz likiditesine yönelik attığı adımlara oldukça sınırlı tepki verdi. Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla ise hızlı geriledi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 4.2560’a kadar geriledikten sonra saat 1652’de 4.2570/4.2580 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar bugünkü toplantıda TL’deki değer kaybına ve 7 Haziran’daki PPK toplantısı veya öncesinde olası bir faiz adımına ilişkin seçeneklerin de değerlendirilmesini bekliyor.

Rabobank notunda, “Toplantının, lirayı destekleyecek somut önlemlerle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz bilinmese de TL’nin hızlı değer kaybına izin vermenin, 24 Haziran’da çok önemli cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yapılacakken öngörülemeyecek sonuçlar doğuracağı görüşümüzü destekliyor” denildi ve şöyle devam edildi:

“Erdoğan ve toplantıya katılacak yetkililerin yapacağı açıklamalar kritik olacak. Piyasa özellikle TCMB’nin uygun bir para politikası sıkılaştırması yapabilmesi için daha fazla manevra alanına sahip olabileceğine dair göstergelere bakacak. Piyasa dostu Şimşek ve Çetinkaya toplantıya birlikte katılıyor ve belki de Erdoğan’ı TL’de istikrar sağlamak ve geniş çerçevede riski azaltmak için en etkili yolun faizleri ciddi şekilde, yani en az 200 baz puan, belki de daha yüksek ölçüde artırmak olduğuna ikna edebilirler.”

İLGİLİ HABER Altın fiyatları gün içinde düştü! İşte çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? sorusunun yanıtı...

Toplantıya ilişkin Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak toplantının bugün saat 14.00’da gerçekleştirileceğini, ilgili bakanlar ve üst düzey bürokratların ve danışmanların da toplantıya katılımının öngörüldüğünü söylemişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacağını teyit etti ve toplantıda “faiz meselesi, enflasyon, cari açık gibi konuların etraflıca” ele alınacağını söyledi.

Bu sabah Reuters’a bilgi veren bir kaynak “Toplantıda kur dahil ekonomideki son gelişmeler ele alınacak” demişti. Öte yandan toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapılması da öngörülmüyor.

Credit Agricole kıdemli EM stratejisti Guillaume Tresca da “Ara toplantıda faiz artırımı beklemem” diyerek, “Bunu yapmak gibi bir alışkanlıkları yok ve Haziran’da seçimler var. Bu kötü bir sinyal olur. TCMB’nin kararı TL’nin hareketine bağlı olacaktır, reaksiyonlarının TL’nin hareketlerine oldukça duyarlı olduğunu biliyoruz. TCMB’nin 7 Haziran toplantısına kadar bekleyeceğini düşünüyorum” dedi.

Tresca, toplantıdan çıkabilecek adımları, “Faiz artırımı değil ama enflasyonu frenleyecek önlemler, makro ihtiyatı tedbirlerde sıkılaşma, belki para politikası çerçevesinde sadeleşme” olarak sıraladı.

MERKEZ BANKASI İKİ ADIM DAHA ATTI

Kurda bugün tarihi zirvenin yenilenmesi ardından TCMB, Pazartesi günkü zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası bugün iki adım daha attı. Ancak tek başına TL’de anlamlı bir değerlenme sağlayamadı.

TCMB, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1.5 milyar dolara yükseltirken, ikinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde 1 aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara yükseltti. Yılbaşından bu yana dolar karşısında çift haneli değer kaybeden TL bugün hariç son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden neredeyse her gün negatif ayrışıyor.

Bankacılar TL’deki değer kaybında etkili unsurlar olarak dolardaki küresel değer kazancı, 10 yıllık ABD tahvil faizinin yüzde 3’e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, S&P’nin not indirimi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesi, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyor.

Sepet bazında TL bugün 4.7755’e kadar yükseldikten sonra saat 1652’de 4.6557/4.6584, 5.1771’e kadar yükselen euro/TL ise 5.0555/5.0585 seviyesinde işlem görüyor.

TAHVİL PİYASASI

Tahvil piyasasında yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle faizlerde de sert yükselişler gözleniyordu.

Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra 158 baz puan yükseliş kaydetti. Dün yüzde 14.04 seviyesinden kapanan bugün ise yüzde 14.18’e kadar yükselen 10 yıllık tahvil getirisi spot kapanışta ortalama yüzde 14.02, valörde saat 1653’te son işlemde yüzde 13.72 seviyesindeydi.

Kurdaki rekor seviyelerin ardından yükselişin sürdüğü tahvil piyasasında da ekonomi yönetiminin toplanacağı haberleri sonrası düşüş gözlendi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47, valörde son işlem yüzde 15.53 oldu. Bu sabah yüzde 15.86 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta ortalama yüzde 15.75, valörde saat 1653’te son işlemde yüzde 15.75 seviyesindeydi.

Seçim öncesi maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine’nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor. Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı endişesi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor. Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta Perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faiz dün yüzde 14 seviyesini aştı. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93, valörde son işlemde yüzde 14.04 oldu.

ENDEKS YÜKSELDİ

ABD’nin İran kararı sonrası artan risk algısı ve dolar/TL’deki yeni zirve ile güne satışla başlayan Borsa İstanbul, üst düzey ekonomi yönetiminin Erdoğan başkanlığında toplanacağı haberinin ardından kurdaki sert gerilemeye paralel yükselişe geçti.

Borsa ekside başlayan BIST-100 endeksi kurdaki gerilemeyle birlikte yükselişe geçerken saat 1654’te yüzde 2.16 yükselişle 101,507 puanda hareket ediyor.

Bankacılık endeksi de aynı saatte yüzde 4.04 yukarıdaydı.

REUTERS