Bugün piyasalarda neler yaşandı? (12.04.2018)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füze ile vuracağını ima etmesi ardından sıcak çatışma riskinin tırmanmasını engelleyen açıklamaların yanı sıra TCMB'nin faiz artırımı yapacağına yönelik artan beklentilerle dolar/TL gerilerken, kur 4.10 seviyesinin altına kadar geriledi.

Bankacılar ABD’nin Suriye’ye yakında askeri eylem olasılığını azaltan açıklamaların yanı sıra Başbakan Yıldırım’ın dünkü açıklamalarının ardından piyasada faiz artırım beklentilerinin oluştuğunu, bu sayede dün 4.19’u aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL’de bir toparlanma görüldüğünü belirtiyor.

Dolar/TL’nin tarihi zirveyi görmesiyle TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8’e yaklaştı ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterenler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Ancak dünden bu yana yaşanan gelişmeler TL’deki rüzgarı terse döndürürken, TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kazandı yüzde 1’e yaklaştı.

İLGİLİ HABER 12 Nisan 2018 altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda Suriye’de kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen saldırıya vereceği karşılığın zamanlaması hakkında şüphe yaratan bir açıklamada bulunurken, Fransa saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğuna dair elinde kanıt olduğunu, ancak daha fazla istihbarat toplaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım ise dün yaptığı açıklamada kurdaki hareketin konjonktürel gelişmelerden kaynaklandığını, faiz ve kurda geçici dalgalanmalar olduğunu etkilerinin de hem geçici hem sınırlı olacağını söyleyerek, “Kur konusunda tedbirler tabi ki alınacak, para politikasından TCMB sorumlu, TCMB gündemine hakimdir, gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır, bundan sonra da alır” dedi.

ÇETİNKAYA’NIN KONUŞMALARI ETKİLİ OLDU

Öte yandan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB’nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini, gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söyledi.

Çetinkaya’nın açıklamaları da kurda aşağı hareket destek verdi.

ING Bank Para Piyasaları Yönetmeni Can Sümer, Trump’ın Suriye’ye yönelik dün attığı ikinci tweet’in daha yumuşak bir ton taşıması nedeniyle piyasada risk algısını bir miktar yumuşattığını söyleyerek, “Başbakan’ın dün yaptığı konuşmada TCMB’nin bağımsızlığını ve kredibilitesini destekleyici söylemlerde bulunmasının ardından TL deki toparlanma devam etti. Swap faizlerine bakacak olursak piyasa 50-100 baz puan arası faiz artışı bekliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Para Politikasında sadeleştirmeye gidilmesi de olumlu yansıyabilir ancak bu önlem tek başına alınırsa piyasa tarafından yeterli görülmeyebilir. Sepet ve kurda ay başındaki seviyelere gelirsek TCMB bu durumdan destek alarak PPK’yı yalnızca güçlü söylemlerle geçebilir.”

İLGİLİ HABER Çetinkaya: Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün tarihi zirve olan 4.1944’e kadar yükselen ve bu sabah 4.1555/4.1560 seviyesinde olan dolar/TL gün boyunca aşağı hareket etti. Dolar/TL 4.0870’e kadar geriledikten sonra saat 1747’de 4.0967/4.0982 seviyesinde bulunuyor.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, bugün yayınlanan raporunda, TCMB’nin 25 Nisan’da beklenmedik bir sadeleştirme hamlesiyle 75 baz puanlık faiz artırımı yapabileceğini, böyle olumlu bir sürprizin, TCMB’nin nispeten daha sınırlı bir faiz artırımı ile eğrinin önüne geçmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ergüzel, “Bunu yaparken, TCMB’nin tüm fonlamasını yüzde 13.50 seviyesine gelecek gecelik borçlanma faizinden (ki bu da ortalama fonlama maliyetinde 75 baz puan daha sıkılaştırma) yaparak, politika çerçevesini sadeleştirmesini, haftalık repo faizini kaldırmasını ve GLP’nin yüzde 16 civarına gelerek ana amacı için yani bankaların TCMB’den gün sonunda daha yüksek bir maliyetle borçlanması için bir acil durum penceresi olarak kullanmasını bekliyoruz. Modelimize dayanarak, Haziran’da 50 baz puanlık daha artış ile faizin yüzde 14’e çıkmasını bekliyoruz” dedi.

SEPET BAZINDA DOLAR/TL 5.04

Dün 4.6920 ile tarihi seviyesini test eden sepet bazında TL aynı saatte 4.5701/4.5721 seviyesinde, 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0440/5.0469 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında da bugün faizlerde gevşeme gözlendi.

Dün yüzde 13.56’ya kadar yükseldikten sonra spot kapanışta yüzde 13.43, valörde son işlemde yüzde 13.26 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.02 oldu.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.56, valörde son işlemde yüzde 14.55 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 14.43, valörde son işlemde yüzde 14.36 seviyesinde gerçekleşti.

REUTERS