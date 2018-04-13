Bugün piyasalarda neler yaşandı? (13.04.2018)

Dolar/TL bu hafta 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini gördükten sonra Merkez Bankası'ndan enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde ise iki günlük düşüş 60 baz puanı aştı.

Merkez Bankası Başkanı, bakanlar, ekonomi yetkililerinin açıklamaları TL’deki değer kaybını hafifletti ardından da kısmen tersine çevirdi.

Bankacılar ise tüm risklerin henüz ortadan kalkmadığını ancak küresel olarak Suriye’de bir sıcak çatışma ihtimalinin azalmasının TL’deki baskıları hafifleten önemli bir etken olduğunu söylediler.

“TCMB BUNDAN SONRA DA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIR”

Başbakan Yıldırım önceki gün yaptığı açıklamada kurdaki hareketin konjonktürel gelişmelerden kaynaklandığını, faiz ve kurda geçici dalgalanmalar olduğunu etkilerinin de hem geçici hem sınırlı olacağını söyleyerek, “Kur konusunda tedbirler tabi ki alınacak, para politikasından TCMB sorumlu, TCMB gündemine hakimdir, gerektiği zaman gerekli tedbirleri almıştır, bundan sonra da alır” dedi.

Öte yandan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya dün TCMB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB’nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini, gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söyledi.

“EKONOMİ YETKİLİLERİNDEN GELEN AÇIKLAMALAR…”

Üst düzey bir bankacı, “TL’deki sert satış baskısı şu an için durmuş görünüyor. Burada iki etken öne çıkıyor. Birincisi Suriye’de kısa vadede çatışma beklentisi azaldı. İkincisi ise ekonomi yetkililerinden gelen açıklamalar bir kademe kuvvetlendi” dedi ve ekledi:

“Özellikle dün Çetinkaya’nın açıklamalarında ‘ilave sıkılaşma’ ifadesinin yer alması bir faiz artışı ya da bu olmasa dahi döviz piyasasında likiditeyi rahatlatıcı bir adım ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak 4’ün altında kalıcı bir seyir için bu adımları görmemiz gerekiyor.”

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Öte yandan bugün Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem kurda oynaklık konusunda gerekli adımlar önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi. TCMB’nin gerekeceğini yapacağını belirten Ertem, “TCMB’nin yapacakları enflasyon hedeflemesi temel olarak belirlenecektir” dedi.

Bankacılar kur ve faiz açısından iç siyaset, jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin ve küresel piyasaların izlenmeye devam edileceğini belirtiyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL’nin 4.20’ye yaklaşarak tarihi zirveyi görmesiyle TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 9 olurken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterenler arasında ruble ile birlikte ilk sıralarda yer almıştı.

Çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944’e kadar yükselen ve bu sabah ise güne 4.10 civarında başlayan dolar/TL bugün 4.0720’ye kadar geriledi. Kur saat 1648’de 4.0969/4.0990 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL ise 4.6920 ile tarihi seviyesini test ettikten sonra aynı saatte 4.5734/4.5759 seviyesinde, 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.1498/5.0528 seviyesinde bulunuyor.

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Tahvil bono piyasasında da TL’de görülen düşüş yönlü seyirle birlikte getirilerde de iki günde 50 baz puana yaklaşan gevşeme gözlendi.

İşlem bazında önceki gün yüzde 13.56’ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.02 oldu. Bugün spot işlemlerde bileşik faiz yüzde 12.93’e kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13, valörde saat 1650’de son işlemde yüzde 13.15 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 14.43, valörde son işlemde yüzde 14.36 seviyesinde gerçekleşti. Bugün spot işlemlerde yüzde 14.29’a kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 14.32 seviyesindeydi.