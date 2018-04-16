Bugün piyasalarda neler yaşandı? (16.04.2018)

Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edildiği dolar/TL bugün 4.10 civarında dar bantta dalgalandı. Dolar/TL güçlü ABD verileri sonrası bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de gün içinde anlamlı bir değişim göstermedi.

ABD İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de bu haftasonu gerçekleştirdikleri hava saldırısı ardından piyasalar sıcak çatışma ihtimalini kuvvetlendirecek yeni bir gelişme beklemezken dolar/TL bu sabah güne 4.10 civarında başlamıştı.

Tarihi zirvesinden sınırlı da olsa yönünü aşağı çeviren dolar/TL’de bugün yoğun veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izlendi.

ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü erken saatlerde Suriye’ye füze saldırısı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına 105 füzenin fırlatıldığı saldırıda Şam kentinin Barzeh mahallesinde bir araştırma merkezi ve Humus yakınlarında iki tesis olmak üzere toplam üç kimyasal silah tesisi vuruldu.

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JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Trump, Rusya’dan tepki getirecek eşiği aşmadan kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgisi olduğunu gösterebildi. Hisse piyasası Esad’a karşı ABD’nin uzun sürecek ve kapsamlı bir harekat başlatmasından endişeleniyordu. Bu şu anda pek olasılık dahilinde gözükmüyor” denildi.

Bankacılar Suriye’deki jeopolitik gelişmelerin ABD Rusya gibi büyük ülkeler arasında doğrudan bir çatışma yaratması ihtimalinin piyasalar açısından en olumsuz senaryo olacağını belirtiyor ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL geçen hafta Çarşamba günü tarihi zirve olan 4.1944’e kadar yükselmişti. Dolar/TL saat 1725’te 4.1065/4.1081 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL ise geçen hafta 4.6920 ile tarihi seviyesini test ettikten sonra aynı saatte 4.5949/4.5970 seviyesinde, 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0834/5.0859 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’nin 4.20’li seviyelerden 4.10’a gerilemesine paralel gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde Perşembe ve Cuma günü yaşanan iki günlük düşüş 50 baz puanı aştı.

Bu düşüşün ardından faizlerde Cuma günü öğleden sonra ve bugün sınırlı yükseliş yaşandı. Bankacılar bu yükselişi kar satışlarına bağladılar.

İşlem bazında geçen hafta yüzde 13.56’ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 12.93’e kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 13, valörde son işlemde yüzde 13.12 seviyesindeydi. Bugün spot kapanış yüzde 13.17 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 13.18 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot işlemlerde yüzde 14.29’a kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 14.32 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.39 seviyesinden gerçekleşti.

REUTERS