Bugün piyasalarda neler yaşandı? (18.08.2018)

Dolar/TL, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle 4.70 üzerinde işlem görürken yoğun ihale döneminde seçim öncesi artan harcamaların da etkisiyle faizlerdeki artış devam ediyor.

Seçim öncesi artan harcamalarla baskı altında kalan tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi bugün de 50 baz puanın üzerinde yükselirken son iki aydaki yükseliş 429 baz puana ulaştı.

Hükümet, seçim öncesi, emeklilere kalıcı olarak yılda iki kez ikramiye ödenmesine kadar vermişti. Bu ikramiyenin kamuya maliyeti yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Öte yandan emeklilere verilen bu iyileştirmenin ardından birçok alanda da gider artırıcı adım atıldı. Hükümet son olarak bazı kamu çalışan ve emeklilerinin ek göstergelerinin 3,600’e yükseltileceğini açıkladı.

Bununla birlikte Hazine’nin bugün başlayan yoğun ihale programı yarın üç ihale ile devam edecek ve önümüzdeki ay sonuna kadar yaklaşık 35 milyar TL borçlanma gerçekleştirilecek.

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Seçim öncesi artan harcamalar dönemi ile birlikte gerçekleşen yoğun ihalelerle faizlerde yükseliş her geçen gün devam ederken bankacılar tahvil/bono piyasasındaki likiditenin de düşük kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Hükümet artan harcamaların bütçede yer almayan 70 milyar TL’lik kaynaklarla zaten finanse edildiğini belirtirken piyasalarda henüz bu konuda endişeler tam olarak giderilebilmiş değil.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Arife günü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi spot kapanışta yüzde 16.25 seviyesindeydi. Bugün ise gösterge 10 yıllık getiri spot kapanışta yüzde 16.50 valörde son işlemde yüzde 16.89 oldu. Bu verilere göre son iki aydaki yükseliş 429 baz puan oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilin spot kapanışında arife günü ortalama bileşik faizi ise yüzde 19.08 seviyesinde gerçekleşti. bugün spot kapanış ise yüzde 19.12 oldu.

DOLAR ENDEKSİ 95’İN ÜZERİNİ TEST ETTİ

ABD Merkez Bankası’nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası’nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 95.131’e kadar çıkan dolar endeksi bugün de 94.85 civarında işlem görüyor.

ECB geçen yıllarda zor durumdaki euro bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019’a çekmelerine yol açtı.

ECB’nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Arife günü saat 1300 civarında 4.64 civarında işlem gören dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu dönemde 4.7605 seviyesini test ettikten sonra bu sabah güne 4.74’lü seviyelerde başladı. Kur güniçinde 4.72 civarında işlem gördükten sonra akşam saatlerinde Arjantin endişelerinin de etkisiyle saat 17.27’de 4.7400/4.7416 seviyesinde.

Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri pesonun geçen hafta dolar karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesinin ardından kabinesinde değişiklik yaptı.

Arjantin Merval hisse senedi endeksi kabine değiişikliği ve yeni rezerv zorunluluklarının ardından yüzde 5.5 ekside açıldı

Sepet bazında TL aynı saatte 5.1192/5.1200, euro/TL ise 5.4977/5.5011 seviyesinde bulunuyor.

Küresel finans koşullarında sıkılaşma gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. TL varlıklara ise risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinin de ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

REUTERS