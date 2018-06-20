Bugün piyasalarda neler yaşandı? (20.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygılarıyla ve küresel merkez bankaları kararlarıyla geçen haftaki 4.60'lı seviyelerden 4.75'li seviyelere yükselen dolar/TL bugün dar bantta yatay bir seyir izledi.

Gösterge tahvil getirilerinde de oldukça yatay bir seyir gözlenirken piyasalar seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda geçen haftaki ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası kararları ardından bugünlerde daha çok ticaret savaşları izleniyor.

Ancak yatırımcılar Türkiye’ye ilişkin gelişmelerde bugünlerde küresel piyasların yanısıra seçim sonuçlarının ana belirleyici olacağını öngörüyorlar.

Yatırımcılar seçimlerin ardından beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi olup olmayacağına odaklanmış durumdalar.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL dün küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğiyle 4.7035-4.7746 geniş bandında dalgalandıktan sonra bu sabah güne 4.75 civarında başlamıştı. Kur güniçinde anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 17.32’de 4.7430/4.7459 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 5.1160/5.1194 euro/TL ise 5.4893/5.4931 seviyesinde bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden zaman zaman negatif ayrışıyor.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

TAHVİL GETİRİLERİ SERT YÜKSELİŞ ARDINDAN YATAY

Enflasyondaki yükselişin ve para politikasına yönelik endişelerin yanı sıra hükümetin seçim öncesi artan harcama trendi getirilerdeki yükselişteki ana nedenler olarak ön plana çıkıyor. Mayıs ayı verilerinde görülen artan harcama trendi önceki gün açıklanan bütçe gerçekleşmelerinde de harcamalardaki artış trendinin Haziran’da da belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Dün yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Yüklü ihalelerin Haziran ayı için tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri dün 20 baz puan civarında geriledi bugün ise yatay seyir izlendi.

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Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün gösterge 10 yıllık getiri spot kapanışta yüzde 16.96 seviyesinden gerçekleşirken gün içinde görülen en yüksek seviye yüzde 17.02 oldu. Valörde son işlem yüzde 16.78 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 16.92 valörde son işlem yüzde 16.83 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 19.48 valörde son işlem yüzde 19.43 oldu.

REUTERS