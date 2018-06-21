Bugün piyasalarda neler yaşandı? (21.06.2018)

ABD ile Çin arasındaki gerilimin geniş çaplı bir ticaret savaşına dönüşeceği kaygıları ve küresel merkez bankaları kararlarıyla dolar/TL geçen hafta 4.60'lı seviyelerden bu hafta 4.75'li seviyelere yükselirken dar bantta bir seyir izliyor. Seçim sonuçlarını tam olarak kestiremeyen piyasalarda 24 Haziran öncesi son işlem gününde de dar bantta yatay bir seyir izlendi.

Dolar/TL güne başladığı 4.75 civarından sınırlı bir düşüşle saat 17.06’da 4.7368/4.7396 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 5.1119/5.1161, euro/TL 5.4888/4.4926 seviyesinde işlem gördü. Yatırımcılar seçimlerin ardından beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi olup olmayacağına odaklanmış durumdalar.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.

TCMB’nin Nisan ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık faiz artırımına rağmen bu nedenlerle TL benzer para birimlerinden zaman zaman negatif ayrışıyor.

YATIRIMCILARDAN ÜÇ FARKLI SEÇİM SENARYOSU

Yatırımcılar seçimin üç farklı senaryo ile tamamlanabileceğini öngörüyor. Bu senaryolar TBMM ve cumhurbaşkanlığını Cumhur ittifakı ve Tayyip Erdoğan’ın kazanması, Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi ise Millet İttifakı’nın kazanması, üçüncü ihtimal ise TBMM’yi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce’nin kazanması olarak görülüyor.

Yatırımcılar Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığını kazanıp aynı anda Cumhur İttifakı’nın TBMM’yi kazanmasına ise pek ihtimal vermiyorlar.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM’deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

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Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM’de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı da az değil. Bu ihtimal de piyasalarda ‘seçimlerin yenilenme riskini’ gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.

Dün akşam bir radyo programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta Pazar günü yapılacak olan seçimlerde TBMM’de çoğunluğu sağlayamamaları halinde koalisyona gidebileceklerini söyledi.

TAHVİL GETİRİLERİ SERT YÜKSELİŞ ARDINDAN SEÇİMİ BEKLİYOR

Seçim öncesi artan harcamalar ve yüklü itfa döneminin yarattığı baskıyla sert yükselişlerin yaşandığı tahvil/bono piyasasında da seçim sonuçlarına odaklanma başlamış durumda.

Bankacılar tahvil getirilerinde normalde yatırımcıların uzun vadeli alımlara yöneltmesi beklenen bu denli sert yükselişin ardından bile henüz kuvvetli bir iyimserlikten söz edilemediğine dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu etkinin seçim sonuçlarına kadar devam etmesini bekleniyorlar.

Bu hafta yeniden ihracı gerçekleştirilen tahvillerden 10 yıllık göstergede bileşik getiri son iki ayda 440 baz puan yükseldi. Yüklü ihalelerin Haziran ayı için tamamlanmasıyla birlikte 10 yıllık getiri önceki gün 20 baz puan civarında geriledi dün ve bugün ise yatay seyir izlendi.

Gösterge 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı. Dün bu tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.92 valörde son işlem yüzde 16.83 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 16.83 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1710’da son işlem yüzde 16.81 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışında bileşik faiz yüzde 19.55 valörde son işlem yüzde 19.32 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 19.48 valörde son işlem yüzde 19.43 oldu. Bugün spot kapanış yüzde 19.46 seviyesinden gerçekleşirken valörde saat 1710’da son işlem yüzde 19.39 oldu.

REUTERS