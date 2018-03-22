Bugün piyasalarda neler yaşandı? (22.03.2018)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla 3.90 seviyesinin altını test eden dolar/TL, bu seviyelerde kalıcı olamadı ve öğleden sonra 3.93 seviyesini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere getireceği gümrük vergilerini bugün açıklaması beklenirken, ticaret savaşlarına yönelik endişeler risk iştahında baskı yaratıyor. Bu nedenle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar karşısında bir değer kaybı söz konusu.

Amerikan teknolojisinin çalınmasına engel olmayı amaçlayan bu adım, Beijing’den misilleme ihtimalini tetikleyebileceği için, küresel ticaret savaşı endişelerini artırıyor. Gümrük vergilerinin boyutu ve kapsamına ilişkin bir işaret henüz görülmedi.

TRUMP’IN VERGİLERİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, TL’nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket ettiğini söyleyerek, “Dolarda küresel bazda bir huzursuzluk söz konusu. ABD Başkanı Trump’ın bu akşam Çin’e gümrük vergisi açıklaması bekleniyor. Bu aynı zamanda riskli varlıklardan kaçışı da tetikliyor. Piyasalarda oynaklığı gösteren WIX endeksinin bugün 20 seviyesine gelmesi Çin kaynaklı endişeleri ortaya koyuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, TL’nin kaybedenler arasında ilk üçte yer aldığını söyleyebiliriz. TL zaten kendi iç dinamikleri nedeniyle Mart başından beri bozulma eğiliminde, negatif ayrışma vardı, bugün ise paralel hareket görüyoruz” dedi.

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Yalçınkaya, Trump’ın piyasaları rahatsız edici keskin ifadeler kullanması halinde piyasaların risk odaklı hareket edeceğini ve güvenli liman özelliği olan enstrümanları tercih edeceğini söyledi.

Dolar yatırımcıların Fed’in beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz artırımı ardından genel olarak güvercin bir görünüm ortaya koymasının etkilerini sindirmesiyle bir ayın en düşük seviyesinin üzerinde tutundu.

Piyasalar Fed’in enflasyon ve büyümeye ilişkin tahminlerini faiz oranlarının beklendiğinden daha yavaş artıracağı sinyali olarak algılarken, bazıları genel olarak dolar fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın kısa vadede dolar için pozitif olacağını söyledi.

Öte yandan küresel ticaret savaşı genel çerçevede dolar için olumsuz olarak görülürken bazı piyasa oyuncuları ticaret savaşlarının piyasada genelinde satış baskısına dönüşmesi halinde işlemcilerin korunma amaçlı dolara yönelebileceğini belirtiyor.

Dolar endeksi 89.740 seviyesinde, Londra seansında gördüğü bir ayın en düşük seviyesi olan 89.396’nın üzerinde bulunuyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün saat 1632’de 3.9324/3.9337 seviyesinde olan dolar/TL, Fed sonrası yönünü aşağı çevirerek bu sabah 3.9007’ye kadar geriledi. Sabah saatlerinde bir ara 3.91 seviyesini aşan dolar/TL, 3.8992’ye kadar geriledi. Dolar/TL saat 1658’de 3.9309/3.9319 seviyesinde bulunuyor.

Analistlerin Fed’in genel olarak ekonomiye ilişkin iyimser olduğunu belirtmelerine rağmen, bazı yatırımcıların üç faiz artırımı daha yapılmasını bekledikleri göz önüne alındığında, Fed’in sözlü yönlendirmesi bazıları tarafından tahmin edilenden daha az para politikasını sıkılaştırma yanlısı ve genelde riskli varlıklar için olumlu bir faktör olarak algılanmıştı.

SEPET BAZINDA 4.38

Bu hafta tarihi zirve olan 4.4098’e kadar yükselen, dün ise 4.3828/4.3841 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.3707/4.3739 seviyesinde bulunuyor. Sepet bazında TL saat 1700’de ise 4.3868/4.3887 seviyesinde.

Yine bu hafta rekor 4.8711’e kadar yükselen, dün 4.8325/4.8345 seviyesinde olan euro/TL bu sabah 4.8294/4.8332 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı saatte 4.8429/4.8452 seviyesinde.

Tahvil piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün yüzde 12.50 seviyesine kadar geriledikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 12.53, valörde son işlemde yüzde 12.54 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.42, valörde saat 1701’de son işlemde yüzde 12.46 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.88, valörde son işlemde yüzde 13.94 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 13.81, valörde saat 1701’de son işlemde yüzde 13.91 seviyesindeydi.

REUTERS