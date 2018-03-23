Bugün piyasalarda neler yaşandı? (23.03.2018)

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesi kararı ardından risk iştahında bozulma sonucu illikit piyasada 4.00'ü aşarak rekor seviyeyi gören dolar/TL gün içinde gerilediği 3.96-3.97'li seviyelerde yatay bir seyir izledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolünü dün imzaladı. Protokole göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

ABD’nin kararının küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleriyle güvenli varlıklara talep arttı. Analistler Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesinin kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtti.

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Risk iştahının terse dönmesi ardından TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken, negatif ayrışmasını bugün de sürdürdü.

Bir bankacı, “Kurun bugün genel olarak 3.96-3.9750 bandında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar Asya seansındaki satışların bir kısmı geri alınmış olsa da, diğer EM paraları artıya geçmesine karşın TL sadece kaybını azaltabildi” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 0902’de 3.9680/3.9700 seviyesinde olan dolar/TL, saat 1655’te 3.9611/3.9627 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dün kur 3.90 seviyesinin altını test etmişti.

Kararın ardından 4.5037 ile tarihi zirveyi gören, bu sabah 4.4309/4.4335 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.4235/4.4249 seviyesinde.

Dün 4.9694 ile tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.8935/4.8999 seviyesinde olan euro/TL ise aynı saatte 4.8853/4.8875 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalardaki bozulmaya paralel tahvil piyasasında da tahvillerde artış gözlendi.

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Tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge olan 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.42, valörde son işlemde yüzde 12.49 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde saat 1656’da yüzde 12.70 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.81, valörde son işlemde yüzde 13.91 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde saat 1656’da yüzde 14.11 seviyesindeydi.

Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatı verim eğrisi genelinde düşerken, 5 yıllık CDS’leri dünkü kapanışa göre 4 baz puan artışla 200 baz puana yükselirken, 20 Mart’ta gördüğü ve Kasım sonundan beri en yüksek olan 201 baz puana yaklaştı.

REUTERS