Bugün piyasalarda neler yaşandı? (26.03.2018)

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi kararının geçen hafta küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemesi ardından iki ülkenin görüşmelere başladığına yönelik çıkan haberlerin ise bugün global risk iştahını bir miktar toparlamasına karşın TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti.

Benzer para birimlerinde bugün olumlu performans gözlenmesine rağmen TL’de zayıf eğilimin sürmesiyle bugün dolar/TL 3.99’u aştıktan sonra tekrar 3.97’li seviyelere gevşedi. Tahvil faizlerinde ise yükseliş devam etti.

Bir bankacı, “Yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, küresel piyasalarda korumacılık endişeleri nedeniyle risk algısında görülen artış, jeopolitik riskler bütün bunlar yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden oluyor. Yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da etkisiyle TL’de değer kaybı ve negatif ayrışma da devam ediyor” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçen hafta illikit piyasada 4.0375 ile zirveyi gören, bu sabah saat 0916’da ise 3.9645/3.9660 seviyesinde olan dolar/TL, 3.9955’e kadar yükseldi. Öğleden sonra ise TL kayıplarının bir kısmını geri alarak saat 1708’de 3.9725/3.9731 seviyesinden işlem görüyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.4568/4.4577, euro/TL ise 4.9410/4.9421 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırırken, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

TL İLK SIRADA YER ALDI

Küresel risk iştahındaki azalmadan en çok etkilenen gelişmekte olan para birimleri arasında TL ilk sıralarda yer alıyor. Enflasyondaki katılık, cari açıkta yükselişin sürmesi gibi unsurların yabancı yatırımcının tahvil piyasasından hızlı bir şekilde çıkmasına neden olması, Moody’s, Afrin operasyonu kaynaklı jeopolitik endişeler ve erken seçim riski TL’nin özellikle son dönemde benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuştu.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor. Tahvil piyasasında ise faizlerde yükseliş sürüyor

İLGİLİ HABER Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve altın gram fiyatı kaç lira? 26 Mart 2018 Pazartesi altın fiyatları

Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde son işlemde yüzde 12.72 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde yüzde 12.87’ye kadar yükseldikten sonra saat 1708’de son işlemde yüzde 12.83 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde son işlemde yüzde 14.11 seviyesindeydi.Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde yüzde 14.29’a kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 14.2 seviyesindeydi.

REUTERS