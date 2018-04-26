Bugün piyasalarda neler yaşandı? (26.04.2018)

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşeme ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası eurodaki güçlenmeyle dolar/TL gün içinde aşağı yönlü bir seyir izledi.

Euro, Draghi’nin son zayıf veri sonrası daha temkinli bir duruş sergileyebileceği beklentilerinin tersine göreceli olarak euro bölgesi ekonomik görünümüne duyduğu güveni ortaya koymasıyla günün en yüksek seviyelerine geldi. Ancak eurodaki kazanımlar Draghi’nin arz talep enflasyonunun halen güçsüz seyrini sürdürdüğünü kabul etmesi sonucu euro bölgesi tahvil getirilerinin gerilemesiyle büyük ölçüde marjinal kaldı.

Draghi, enflasyonun hedefe yaklaşacağı konusunda emin olduklarını, korumacılığın şimdiye kadar kaydadeğer etkisinin görünmediğini söyledi. Draghi ayrıca toplantıda döviz kuru oynaklığı ile gelecek döneme ilişkin politikayı görüşmediklerini belirtti.

Bir bankacı, “ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesinin altına gevşemesiyle dolar birçok para birimi karşısında değer kaybetti. Öte yandan Draghi genel olarak euroyu destekleyici açıklamalarda bulundu. Euro/dolar paritesindeki yükselişe paralel dolar/TL’de de düşüş gördük. TL bugün de EM’ler arasında en iyi performans gösteren para birimlerinden” dedi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

TCMB’nin dün geç likidite faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki 4.03 seviyelerine gerileyen, sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar 4.10 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, bu sabah 4.08 civarındaydı.

Dolar/TL öğleden sonra 4.0580’e kadar geriledikten sonra saat 1705’te 4.0706/4.0723 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi dört yıldır ilk defa bu hafta yüzde 3 sınırını geçtikten sonra dün gece 3.035’e kadar yükseldi. Getiriler saat 1705 itibarıyla yüzde 0.037 düşüşle yüzde 2.9865 seviyesinde bulunuyor.

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Bu sabah 4.5213/4.5254 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.5100/4.5118, 4.9652/4.9700 seviyesindeki euro/TL ise 4.9474/4.9503 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.59, valörde son işlemde yüzde 12.65 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 12.60, valörde saat 1706’da son işlemde yüzde 12.65 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanış ve valörde son işlemde yüzde 14.27 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 14.29, valörde saat 1706’da son işlemde yüzde 14.31 seviyesindeydi.