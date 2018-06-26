Bugün piyasalarda neler yaşandı? (26.06.2018)

Seçim sonrası dün sert dalgalanan dolar/TL ve tahvil faizleri bugüne yükselişle başladıktan sonra yönünü aşağı çevirirken, TL dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Kurda dün gözlenen 19 kuruşluk hareketin ardından dalgalanma daha sınırlı da olsa bugün de devam ederken, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiliyor.

Reuters’da bugün yayınlanan bir habere göre Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade ettiler.

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Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını ve Erdoğan’ın kabul görmemiş politikaları savunmaya devam edip etmeyeceğini de görmek istiyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Yeni ekonomi yönetimi henüz açıklanmadı, Mehmet Şimşek’in olup olmayacağı, doğru kadroların kurulması, rasyonel politikaların izlenip izlenmeyeceği önemli. Diğer taraftan OHAL’in kaldırılması konusu çok önemli. Yerli ve yabancı yatırımcının güvenini tesis etmek öncelikli olacak. Bu belirsizlikler giderilmeden piyasaların dalgalanması normal” dedi.

TEMKİNLİ SEYRİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İstanbul’da Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bürokratların da katılımıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyor.

Bir bankacı, “Kurda bugünkü gerilemede teknokrat hükümet beklentilerinin fiyatlanması etkili” dedi.

Analistler söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 08.53’te 4.6604/4.6650 seviyesinde olan dolar/TL, 4.7160 seviyesine kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL 4.6200’ye kadar geriledikten sonra saat 16.42’de 4.6302/4.6340 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 5.0598/5.0651 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 5.0165/5.0199, bu sabah 5.4628/5.4659 seviyesindeki euro/TL ise 5.4043/5.4066 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık tahvil faizinde dünkü 100 baz puanın üzerinde yükselişin ardından bugün de sabah saatlerinde 59 baz puan yükseldi ancak sonrasında düşüş 65 baz puanı buldu.

Dün yüzde 16.92 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 17.51 seviyesine kadar yükseldikten sonra spot kapanışta yüzde 17.22, valörde yüzde 16.86’ya kadar geriledikten sonra saat 1643’te son işlemde yüzde 16.89 seviyesindeydi.

Dün valörde son işlemde yüzde 19.24 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.36, valörde saat 1643’te son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.

REUTERS