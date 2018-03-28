Bugün piyasalarda neler yaşandı? (28.03.2018)

Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişelerinin küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olmasıyla bugün psikolojik direnç olan 4 seviyesini aşan dolar/TL'de yükseliş, dolar endeksinin beş günün en yüksek seviyesini görmesi ardından devam etti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin risk iştahını azaltması ve kendine özgü riskler nedeniyle dolar/TL Cuma günü Asya seansında illikit piyasada 4.0375 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Bu sabah saat 0849’da 3.9793/3.9800 seviyesinde olan dolar/TL, seans içinde gördüğü zirve olan 4.0150’ye kadar yükseldikten sonra saat 1717’de 4.0090/4.0112 seviyesinde.

ABD’de dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 2.9 ile yüzde 2.7’lik beklentilerin üzerinde geldi. Verinin ardından kademeli şekilde kazanımlarını artıran dolar endeksi beş günün en yükseğine geldi.

Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4796/4.4823, 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise 4.9499/4.9534 seviyesinde bulunuyor.

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Societe Generale Stratejisti Phoenix Calen, TL’deki değer kaybını “kademeli bir bozulma hikayesi” olarak niteleyerek, “Jeopolitik hikaye bariz şekilde ilerleme kaydetmedi, Türkiye’nin Suriye ile ilgili olarak ABD ile yapılacak müzakerelere bağlı olduğuna ve civardaki Türk birlikleriyle Menbiç’te karşı karşıya gelme riskinin biraz azalmış göründüğüne dair bazı işaretler bulunuyor. Ama yine de bu endişe verici bir hikaye, S-400 füze sisteminin satın alınması ve Halkbank konusu da dahil olmak üzere ABD ile görüşülecek sayısız başka konu var” dedi ve şöyle devam etti:

“Para politikası güvenilirliği güçlü değil ve Merkez Bankası, enflasyonist baskı konusunda eğrinin gerisinde bulunuyor. Dolayısıyla, çekirdek enflasyonun yükselme riski olduğu bir ortamda, bu durum Türkiye’yi her zaman gelişmekte olan ülkeler arasında en savunmasız konumda tutuyor. Böylece TL diğer yüksek getirili gelişmekte olan piyasa para birimlerinden daha düşük performans göstermeye devam ediyor.”

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırmıştı. Küresel riski iştahındaki azalma gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden olurken, TL son dönemde en kötü performans gösteren EM para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

Tahvil piyasasında da faizlerde yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde son işlemde yüzde 12.77 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.82, valörde saat 1718’de son işlemde yüzde 12.82 seviyesinde.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.28, valörde saat 1718’de son işlemde yüzde 14.30 seviyesinde.

REUTERS