Bugün piyasalarda neler yaşandı? (27.03.2018)

Dolar bugün gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanırken, TL'de son dönemde gözlenen zayıf eğilim bugün de devam etti. Dolar/TL bugün 4 seviyesine bir atak yaptı ancak hareket kalıcı olmadı.

Bu sabah saat 0842’de 3.9630/3.9650 seviyesinde olan dolar/TL, zayıf eğilimin sürmesiyle 3.9970’e kadar yükseldikten sonra saat 1707’de 3.9807/3.9825 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de zirve seviyelerin altında 3.96-3.99 bandında hareket bugün de devam etti.

Kurdaki değer kaybında euro/dolar paritesindeki düşüşün de etkili olduğu belirtiliyor. Euro zayıf enflasyon ve şirket borçlanmalarında yavaşlamanın euro bölgesi ekonomisinin büyüme ivmesine yönelik soru işaretleri yaratmasıyla değer kaybetti. Ticaret savaşları endişelerinin euroya verdiği destekle parite bugün 1.2476’ya kadar yükseldi ancak sonrasında gelen euro bölgesi verileri hareketi terse döndürdü.

PİYASALAR BUNLARI İZLEYECEK

Piyasalar yarın ABD’de büyüme, Perşembe ise Fed’in enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE’yi, içeride ise büyüme verisini izleyecek.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

Bu sabah saat 0842’de 4.4472/4.4517 seviyesinde olan sepet bazında TL, saat 1707’de 4.4577/4.4599, bu sabah 4.9314/4.9368 seviyesinde olan euro/TL ise 4.9345/4.9373 seviyesinde bulunuyor.

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırırken, analistler Cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

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Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye’nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL’nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.

Tahvil piyasasında ise faizlerde yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.73, valörde yüzde 12.87’ye kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 12.82 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.78, valörde saat 1707’de son işlemde yüzde 12.78 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde yüzde 14.29’a kadar yükseldikten sonra son işlemde yüzde 14.2 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 14.18, valörde saat 1707’de son işlemde yüzde 14.21 seviyesindeydi.

REUTERS