Bugün piyasalarda neler yaşandı? (27.06.2018)

Seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dalga boyunun bugün nispeten azaldığı dolar/TL yönünü aşağı çevirirken, kur 4.60 seviyesinin altına geriledi ve TL benzer para birimlerinden pozitif ayrıştı.

Piyasada bugün nispeten sakinleşme gözlenirken, ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomik politikalar ile OHAL’in kaldırılıp kaldırılmayacağı. Diğer taraftan yurtdışı gelişmeler de yakından izleniyor. Küresel ticaret savaşları risk iştahı ve gelişmekte olan ülke piyasalarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Bir bankacı, “Küresel ticaret savaşları doların güçlenmesine neden olurken, gelişmekte olan ülke para birimlerinde de kayıplar söz konusu. Bugün genel olarak nispeten daha sakin bir gün oldu ve öğleden sonra TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha iyi performans gösterdiğini hatta şu anda tek değer kazanan para birimi olduğunu görüyoruz. Seçim sonuçlarının ardından şimdi yeni ekonomi yönetimi ve görev alacak isimler ile izlenecek politikaların ve OHAL’in sürüp sürmeyeceğinin belirlenmesini bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER 27 Haziran güncel altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çeken analistler, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça piyasada temkinli volatil seyrin sürmesini bekliyor.

Türk varlıklarına aylardır ihtiyatla yaklaşan yabancı fon yöneticileri, seçimlerde galip gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı yatırımcıları ancak ekonomi ve para politikası üzerinde daha sıkı kontrol sözlerine açıklık getirdiği takdirde tekrar cezbedebileceğini ifade ettiler.

Yeni yönetimin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yüksek cari açık, çift hanelere çıkan enflasyon ve yüksek dış borçlanma maliyetleri bulunuyor. Yatırımcılar saygın ve iş dünyası dostu isimlerin kabinede yer alıp almayacağını ve Erdoğan’ın kabul görmemiş politikaları savunmaya devam edip etmeyeceğini de görmek istiyor.,

YATIRIMCILAR OHAL’E ODAKLANDI

Yatırımcıların odaklandığı bir diğer konu ise OHAL’in kaldırılıp kaldırılmayacağı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Erdoğan ise 9 Temmuz’da yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375’e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235’e kadar yükselmişti.

Seçim sonrası ilk işlem gününde dolar/TL’de gözlenen 19 kuruşluk yükselişin ardından dün kurda iki yönlü dalgalanma daha sınırlı kalmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 08.44’te 4.6300/4.6348 seviyesinde olan dolar/TL gün içinde 4.6575’e kadar yükselse de öğleden sonra 4.60 seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL saat 1703’te 4.5949/4.5979 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 5.0095/5.0138 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.9668/4.9694, 5.3935/5.3961 euro/TL ise 5.3392/5.3424 seviyesinde.

Tahvil-bono piyasasında da 10 yıllık tahvil faizinde Pazartesi gözlenen 100 baz puanın üzerinde yükselişin ardından dün sabah saatlerinde 59 baz puan yükseliş yaşansa da sonrasında düşüş 65 baz puanı bulmuştu.

Dün yüzde 16.92 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 16.88 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta ortalama yüzde 16.92, valörde saat 1704’te son işlemde yüzde 16.56 seviyesindeydi.

Dün valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.29, valörde saat 1704’te son işlemde yüzde 19.26 seviyesindeydi.

BIST100 YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından volatil seyir izleyen hisse senetleri piyasası bugün yatay açılışın ardından yönünü yukarı çevirirken, endekste sert hisse bazlı hareketler dikkat çekti.

Endekste esas yön belirleyici olarak ise seçimlerin ardından oluşacak yeni ekonomi yönetimi ve politikaları bekleniyor.

BIST-100 endeksi yatay açılışın ardından akşam saatlerinde gelen alımlarla yüzde 2’ye yakın yükseliş kaydederken, Türk Hava Yolları ve Tüpraş hisselerinde sert hereketler görüldü.

Endeks saat 17.24’te yüzde 1.67 yükselişle 95,980 puandan hareket ediyor. Bankacılık endeksi ise aynı saatte yüzde 3.6 yükselişte.

Intergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu yükselişle ilgili olarak, seçim öncesi olan alımların devam ettiğini söylemenin mümkün olduğunu belirterek, “Alımlar, endeksin teknik olarak 22 günlük ortalamasına tepki gibi görünüyor. Endekse göre relativ güçlü hisselerden çıkıp daha düşük kalmış diğer sanayi hisselerine geçiş olabilir. Şimdilik bu tepki yükselişi diyebiliriz” dedi.

THY VE TÜPRAŞ’TA SERT HAREKET

Türk Hava Yolları’nın, İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında olduğu haberinin ardından hisseler yükselişe geçti.

ABD’nin birçok ülkeden İran’dan petrol ithalatını durdurmalarını istediği yönündeki haberlerin ardından, İran’dan ham petrol tedariki yapan Tüpraş hisselerinde ise gün boyu sert satışlar gözlenirken, hissedeki kayıp yüzde 7’yi buldu. Hisseler saat 1732’de yüzde 6.15 düşüşle hareket ediyor.

REUTERS