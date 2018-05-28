Bugün piyasalarda neler yaşandı? (28.05.2018)

TCMB para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizini 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini açıklarken, dolar/TL bu açıklamalarla geriledi.

TCMB’nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olmasının etkisiyle TL’nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 3.3’e ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş 57 baz puana ulaştı.

TCMB bugün yaptığı açıklamada gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla art eksi 150 baz puanlık bir marj ile belirleneceğini ve yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran’da başlanacağını bildirdi.

REPO FAİZİ YÜZDE 16,50 OLACAK

Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15’e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18’e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.

Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

“DAHA SIKI BİR PARA POLİTİKASI DURUŞUNA İŞARET EDİYOR”

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, “TCMB’nin fonlama maliyetini yüzde 16.50’de tutacak olması mevcut koşulların korunması demek. Diğer taraftan koridorun üst bandının haftalık reponun 150 baz puan üzerinde belirlenecek olması, TL baskı altında kaldığında 150 baz puanlık ek sıkılaşma yapmak için alanının olduğu anlamına geliyor ki bu da görece daha sıkı bir para politikası duruşuna işaret ediyor” dedi.

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Çelik TCMB’nin tekrar normal politika araçlarına dönüyor olmasının ve gerektiğinde kendine ek sıkılaşma için yer açmasının olumlu algılandığını belirtirken, “Kısa vadede TL yeni çerçevede sıkılaştırma adımları ile bir miktar daha toparlanabilir. Bu çerçevede TCMB 7 Haziran’da yeni bir adım atmayabilir. Orta vadede ise trend seçim sonuçları, ekonomi yönetimi ve seçim sonrası dönemde ekonomi politikaları uygulamasına bağlı olacak” dedi.

KAZANÇ BİR ARA YÜZDE 3.3 OLDU

Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar/TL, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4.66’lı seviyelerden başlamıştı.

TCMB’nin açıklamaları kurdaki düşüşü hızlandırırken, TL’nin Cuma kapanışa göre dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 3.3’e ulaştı.

“TEK FAİZ PİYASANIN İSTEDİĞİ BİR ŞEYDİ”

Bir bankacı, “Dün akşamki toplantından alınan mesajların yanı sıra dolarda küresel kayıp ve petrol fiyatlarındaki düşüş de TL ve tahvil faizlerine olumlu yansımıştı ancak asıl hareket TCMB açıklamalarından kaynaklı. TCMB’nin gösterge faizi yükseltmesi piyasa tarafından olumlu karşılandı. Ayrıca GLP faizi de yükseldi. Gösterge faizin yüzde 16.5 seviyesinde olması demek, TCMB’nin daha kalıcı bir sıkılaştırma yapması anlamına geliyor. Ayrıca tek faiz piyasanın da istediği bir şeydi. Londra piyasasının açılmasıyla dövizde daha aşağı seviyeleri göreceğimize inanıyorum” dedi.

TCMB’nin 23 Mayıs’taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL ilk tepki olarak 4.5433’e kadar gerilese de geçen haftayı 4.7052 seviyesinden kapamıştı.

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 0852’de 4.6640/4.6681 seviyesinde olan dolar/TL, 4.5555’e kadar geriledikten sonra saat 17.08’de 4.5904/4.5960 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 5.0667/5.0715 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.9622/4.9700, bu sabah 5.4830/5.4860 seviyesindeki euro/TL ise 5.3352/5.3422 seviyesinde bulunuyor.

10 YILLIK TAHVİLİN BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 14.11

Aynı şekilde olumlu hava 10 yıllık tahvil faizlerinde de gözlendi. Buna göre gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma kapanışa göre 57 baz puan düşüşle yüzde 14.11’e kadar geriledi.

Tahvil tarafında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 14.81, valörde son işlemde yüzde 14.68 seviyesindeydi. Bu sabah ise yüzde 14.39 seviyesinden açıldıktan sonra yüzde 14.11 seviyesine kadar geriledi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.20 valörde saat 1709 itibarıyla son işlem yüzde 14.18 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot piyasada yüzde 17.48 seviyesinden kapandıktan sonra bugün valörde son işlemde yüzde 17.03 seviyesindeydi. Spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.41 seviyesindeydi.

REUTERS