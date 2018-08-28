Bugün piyasalarda neler yaşandı? (28.08.2018)

Dolar/TL'de gün içinde 6.20'li seviyelerde seyrederken, borsada yükseliş bir ara yüzde 3'e yaklaştı.

Güne 6.20 civarından başlayan dolar/TL bir ara 6.27 seviyesini aştıktan sonra 6.15 seviyelerine geriledi. Dolar/TL saat 17.22’de 6.2210/6.2400 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.7526/6.7627, euro/TL ise 7.2835/7.2950 seviyesindeydi.

Genel olarak yukarı yönlü seyir izleyen BIST-100’de en yüksek 93,894 seviyesini gören endeks aynı saatlerde yüzde 2.49 yükselişle 93,558 seviyesinde hareket ediyor.

TCMB ve BDDK’nın önceki hafta spekülatif talebi önlemek adına attığı adımlar da genel olarak piyasalarda tansiyonu düşürmüş durumda. İlk olarak swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını yüzde 25’e indiren BDDK, sonrasında sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerini de dahil etti.

TCMB ise yüzde 17.75 seviyesindeki haftalık repo ihalesi yapmayarak politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesindeki faiz koridorun üst bandına doğru yönlendirmeye devam ediyor.

Tahvil piyasasında TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş devam ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün valörde son işlemde yüzde 21.95 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 21.77, valörde saat 1713’te son işlemde yüzde 21.76 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 24.48 seviyesindeydi.

REUTERS