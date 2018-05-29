Bugün piyasalarda neler yaşandı? (29.05.2018)

TCMB'nin para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini açıklaması ardından dün gerileyen dolar/TL, bugün ise İtalya'da erken seçim ihtimaliyle birlikte risk iştahının azalmasının etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL gün içinde 4.63 seviyesinin üzerine atsa da sonrasında kayıplarını geri alan TL, benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösteriyor.

İtalya’da derinleşen siyasi kriz ikinci günde de Avrupa piyasalarında satışları tetikledi. Euro, 11 ayın dip seviyesini görürken, İtalyan hisseleri sert düştü ve kısa vadeli borçlanma maliyetleri 26 yılın en hızlı artışını kaydetti.

İtalya’da başbakan olarak görevlendirilen Carlo Cottarelli’nin bugün Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştükten sonra kabinesini açıklaması bekleniyor.

Yatırımcılar, euro bölgesinin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya’da seçimlerin tekrarlanmasını kaçınılmaz olarak görüyorlar. Ayrıca seçimlerin İtalya’nın euro bölgesi üyeliği ve Avrupa Birliği içindeki rolü hakkında fiili bir referanduma dönüşmesinden de endişe ediyorlar.

“TCMB’NİN SADELEŞME ADIMI ÖNEMLİ BİR MESAJDI”

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, İtalya’da yaşanan siyasi krizin İtalyan tahvillerinde yükselişe, euro/dolar paritesinde ise düşüşe neden olmasıyla dolar/TL’de de bugün yukarı hareket gözlendiğini söyleyerek, “Ancak bu yükseliş hareketleri sınırlı olacaktır, bir risk unsuru teşkil etmiyor. Londra’daki görüşmeler öncesinde TCMB’nin uzun zamandır beklenen sadeleşme adımını atması önemli bir mesajdı, hazır gitmiş oldular dolayısıyla görüşmelerin de olumlu geçtiğini düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Arada yurtdışı piyasalara bağlı olarak dalgalanma devam edecektir ancak kurdaki ana eğilim değerlenme yönünde olacaktır. Nitekim dolar/TL tekrar 4.55 seviyesinin altına geriledi ve ileriki günlerde bu düşüşün 4.50 seviyesinin altına doğru devam etmesini bekliyorum.”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada bugün saat 07.00-22.00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceklerini, Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söylemişti. Görüşmelere TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılıyor.

Merkez Bankası (TCMB) ay başından bu yana yaptığı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşan döviz likiditesi rahatlatıcı adımlar ve 300 baz puanlık faiz artışı ardından dün de para politikasında sadeleşmenin son aşamasına geçileceğini açıkladı.

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Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50’ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.

Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15’e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18’e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.

Bu adım uzun süredir uygulanan ve yatırımcıların eleştirdiği alışılagelmişin dışındaki para politikası çerçevesinin de sona ermesi anlamına geliyor.

TCMB’nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olmasının etkisiyle TL dün dolar karşısında yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken, 10 yıllık tahvil faizi dün 57 baz puan geriledi.

TCMB’nin 23 Mayıs’taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL ilk tepki olarak 4.5433’e kadar gerilese de geçen haftayı 4.7052 seviyesinden kapamıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Bu sabah saat 0857’de 4.5600/4.5605 seviyesinde olan dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumsuz havaya paralel 4.6360’a kadar yükseldikten sonra saat 1720’de 4.5482/4.5520 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 4.9316/4.9325 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.9029/4.9102, bu sabah 5.3054/5.3094 seviyesindeki euro/TL ise 5.2610/5.2706 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.20, valörde son işlemde yüzde 14.11 olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 14.11, valörde saat 1721’de son işlemde yüzde 13.97 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.41 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 17.04 seviyesindeydi.

REUTERS