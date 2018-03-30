Bugün piyasalarda neler yaşandı? (30.03.2018)

Dolar/TL ve faiz son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından dün kuvvetli bir düzeltme ile yönünü aşağı çevirdikten sonra bugün oldukça yatay ve hacimsiz bir seyir izledi.

Bankacılar, Paskalya tatili dolayısıyla bugün işlem hacimlerinin gerilediğine dikkat çektiler. Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL’nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1’i aşmış, güne 4 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL illikit piyasada 3.93’lü seviyelere kadar gerilemişti.

Analistler dün TL’de hem son dönemde gözlenen rekor değer kayıplarının bir düzeltmesinin yaşandığını, hem de ay sonu nedeniyle TL kısa pozisyonların kapandığını ve yüzde 1’in üzerinde değer kazancı ile TL’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kazanan para birimi olduğunu belirtiyor. Öte yandan bankacılar yabancı bir bankanın TL önerisinin de dünkü işlemlerde etkili olduğunu belirttiler.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçen hafta Cuma günü illikit piyasada rekor seviye olan 4.0375’e yükselen, dün en yüksek 4.0160 seviyesini gören dolar/TL illikit piyasada 3.9350 seviyesine kadar geriledi.

Bu sabah ise güne 3.95 civarında başlayan dolar/TL sakin bir seyir izledikten sonra saat 1713’te 3.9569/3.9592 seviyesinde işlem gördü. Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören sepet bazında TL aynı saatte 4.4158/4.4190, geçen hafta 4.9728 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.8746/4.8783 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL’de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı tetiklediğini belirtiyor.

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Hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de dün yaşanan gevşeme sonrası bugün hafif aşağı yönlü bir seyir gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.74, valörde son işlemde yüzde 12.57 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.52 valörde saat 1718 itibarıyla son işlem yüzde 12.49 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.24, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 14.20 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama yüzde 14.07, valörde aynı saatte son işlemde yüzde 14.03 seviyesindeydi.

REUTERS