Bugün şezlonglar yabancıya kaldı

Tatillerini seçim takvimine göre ayarlayanlar dönüşe geçince, turizm bölgelerinin çoğunda şezlonglar boşaldı.

Bir süre önce Datça, Edremit, Marmaris gibi turizm bölgelerindeki belediyeler ile sektör temsilcileri tatilcilere “oylarını nerede kullanacaklarsa orada olmaları” için çağrıda bulunmuştu.

OYUNU KULLANAN DÖNSÜN

Kuzey Ege'de seçim nedeniyle sahillerin boşaldığını ve tatil amaçlı kimsenin kalmadığını söyleyen Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, “Bu hafta sonu kapalıyız. Bölgemizde tatilci yok. Kesinlikle hiçbir otelde müşteri yok. Artık bütün umudumuz seçimler sonrası” dedi. Yavuz, bölgedeki tüm tatil merkezlerinde durumun aynı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Kampanyalar var bölgemizde. Yarın (bugün) itibarıyla plajlar kapalı. ‘Herkes oyunu kullansın, ondan sonra gelsin' diyoruz. Bu çok önemli. Aynı zamanda biz iç turizme hizmet ediyoruz. Çevre illerden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden bölgeye yoğun bir talep söz konusu. Seçimlerin ilk turda bitmesini umut ediyorum bir turizmci olarak. Çünkü seçimler ikinci tura kalırsa bu sezondan 15 gün çalmış olacak. Ama vatandaşların da asli görevlerini yerine getirmelerini, herkesin oyunu mutlaka kullanmalarını istiyoruz.”

SENEYE İSPANYA’YLA İLK İKİYİ PAYLAŞIRIZ

Antalya’ya bu yıl hem Rusya hem Avrupa ülkelerinden ciddi talep olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, TUI'nin de en çok sattığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin üçüncü olduğuna dikkat çekti. Yağcı, “Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle yerimizi ikinciliğe kaydıracağız” diye konuştu.