Bulgaristan SGK borçlanması nedir? Kimler bu yolla emekli olabilir? Aranan şartlar…

Bulgaristan Hizmet Borçlanması hizmeti ile Türkiye’ye göçe zorlanmış vatandaşlarımıza SGK tarafından borçlanma imkanı getirilmiştir. Bulgaristan göçmenlerini yakından ilgilendiren hizmet borçlanması nasıl yapılır? Aranan şartlar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından göçe zorlanan Türk vatandaşlarının mağduriyetlerini gidermek amacıyla 5754 sayılı Kanunla Bulgaristan Hizmet Borçlanması yapılabilmektedir. Bulgaristan'da geçen çalışma sürelerinin tamamını veya dilediğiniz kadarını borçlanabilirsiniz.

BULGARİSTAN HİZMET BORÇLANMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

1/1/1989 – 8/5/2008 tarihleri arasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçe zorlanan vatandaşların Bulgaristan'daki çalışma sürelerini borçlanma imkanı vardır. Bulgaristan vatandaşlığınız devam etse bile bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Ancak bu hizmetten kendi isteği ile Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelenler faydalanamaz.

Göçe zorlanma; T.C. Kimlik Numarası ile vukuatlı nüfus kayıt örneğinde “….. tarihli ve …. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskan Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır” ibaresi ile kanıtlanmaktadır. Başvuruya gidecekseniz yanınızda ikâmetgahının belgesi bulundurmaya özen gösterin.

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ARANAN ŞARTLAR

Borçlanma talebinde bulunanların 2022 sayılı Kanun dahil sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık alıp almadıkları ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ile yapılan beyanın gerçeğe uygunluğu, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilgili bilgisayar kayıtları ve web sayfalarından Kurumca araştırılarak belirlenecek, ayrıca bu durumun belgelendirilmesi talep edilmemektedir. Eğer aşağıdaki şartlara uygunluk gösteriyorsanız başvuru dilekçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirsiniz. İşte Bulgaristan'da geçen çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak isteyenlerde aranan şartlar…

1) 1/1/1989 tarihinden 8/5/2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak.

2) Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak.

3) Türkiye'de ikamet etmek.

4) 2022 sayılı Kanun dahil Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamak.

5) Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek.

6) Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi ile yazılı istekte bulunmak.

7) Tebliğ edilen borç miktarını üç ay içinde ödemek.

BORÇLANMADAN VAZGEÇENE PARA İADESİ

Hizmet borçlanması yaptırdıktan sonra aylık bağlanması için gereken şartları yerine getiremezseniz. Ödediğiniz miktar faizsiz olarak size iade edilmektedir.

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