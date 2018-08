Burgan Bank 2018’in ilk yarı kârını açıkladı

Burgan Bank, 2018 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 132 milyon TL, net kârını ise 102 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın sağlam mali yapısı, sermaye yeterlilik rasyosu ve güçlü ana hissedarı desteği ile çalışmalarını sürdürdüklerini, müşterilerinin çözüm ortağı olarak onlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Burgan Bank; 2018 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 132 milyon TL, net kârını ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 102 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank geçen yıla göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğünü yüzde 32 artışla 17 milyar TL'ye, nakdi kredilerini yüzde 31 artışla 13 milyar TL'ye, müşteri mevduatını yüzde 12 artışla 9 milyar TL'ye yükseltti.

Haziran ayı itibarıyla Burgan Bank'ın özkaynakları dönem içerisinde gerçekleşen sermaye artışı ile 1,8 milyar TL'ye, katkı sermaye dahil özkaynakları ise 3,2 milyar TL'ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 18,58, solo bazda ise yüzde 20,74 seviyesine yükseldi.

Kurumsal bankacılıktan ticari bankacılığa, perakende bankacılığından özel bankacılığa kadar tüm segmentlerde butik bankacılık anlayışıyla ilerlediklerini belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Burgan Bank olarak yılın ilk altı ayında vergi öncesi kârımızı 132 milyon TL'ye çıkarttık. Sağlam mali yapımız, sermaye yeterlilik oranımız ve güçlü ana hissedarımızın desteği ile sağlıklı büyümemizi sürdürerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, müşterilerimizin çözüm ortağı olarak onlara destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Butik bir banka olarak ana hissedarı, iştirakleri, paydaşları, müşterileri ve çalışanları ile mutlu, sağlıklı büyüyen ve sürdürülebilir bir kurum olma hedefiyle ilerlediklerini söyleyen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç sözlerine şöyle devam etti; “Müşterilerimize sunduğumuz hizmet anlayışı ile bu alanda farklılaşıyor ve uygun finansal çözümler üretiyoruz. Onların desteğe ihtiyaç duyduğu her an hızlı hareket kabiliyetimiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ile yanlarında oluyoruz. İlişki bankacılığı anlayışımız doğrultusunda müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor, bu sayede daha esnek hareket edebiliyoruz. Müşterilerimizle birlikte sağlıklı ve istikrarlı büyümeye devam ediyoruz.

“DİJİTAL BANKACILIK ALANINDAKİ YATIRIMLARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ”

Dinç; “Öte yandan yıl içerisinde kurumsal, ticari ve özel bankacılık alanlarında büyürken, alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık alanlarına da daha çok odaklanmaya devam ediyoruz. Stratejimizi dijital dönüşüm ekseninde konumlandırıyoruz ve teknolojiyi etkin kullanarak, analitik yaklaşım ile müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek, doğru zamanda hızlı çözümler sunmak için kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz.” diye ekledi.