Burger King’den skandal reklam hakkında özür

Burger King’in Rusya şubesi, kadınlara Dünya Kupası için Rusya’da bulunan futbolculardan hamile kalmaları çağrısında bulunduğu reklam kampanyası nedeniyle infial yarattı. Sputnik’te yer alan habre göre, pek çok kişi Burger King’in reklam kampanyasını ‘cinsiyetçi ve küçük düşürücü’ olmakla eleştirdi.

Burger King sosyal medyada yaydığı reklamında, ‘en iyi futbol genlerini alıp Rus milli takımının gelecek yıllardaki başarısını garantileyen kadınlara’ 50.000 dolar para ödülü ve hayat boyu bedava Whopper hamburger vaadinde bulunuyordu.

Fakat tepkiler karşısında reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kalan Burger King’in yetkilileri, “Rusya’daki ekibimizin başlattığı kırıcı reklam kampanyası için üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N

— English Russia (@EnglishRussia1) 19 Haziran 2018