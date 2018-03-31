Baklavaya rakip çıktı

Türkiye'de tatlı denilince ilk akla gelen baklava oluyor. Ancak baklavaya yeni bir rakip geldi. Diyarbakırlı kadayıfçılar, özellikle bayramların vazgeçilmez tatlısı burma kadayıf konusunda iddialı. Kilo bazında Gaziantep baklavasını geçeceklerini iddia eden Diyarbakır'ın ünlü kadayıfçısı Sıtkı Usta'nın oğlu Mehmet Altunbay, "Açtığımız online site ile ürettiğimiz kadayıfın yarısını Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiyoruz. Tüm Türkiye'ye burma kadayıfını tattıracağız" dedi.

Diyarbakır’ın geleneksel tatlısı haline gelen, karpuz ve örgü peynirinden sonra Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescili onaylanan burma kadayıfı konusunda ustalar iddialı. Gaziantep baklavası ile yarışan burma kadayıfını tüm Türkiye’ye tattıracaklarını dile getiren ünlü kadayıfçı Sıtkı Usta’nın oğlu Mehmet Altunbay, ayda ortalama 12 ton kadayıf ürettiklerini belirterek, tatlı üretiminde kilo bazında da Gaziantep’i geçeceklerini söyledi. 1968 yılından bu yana ailece bu mesleğin içinde olduklarını ifade eden Altunbay, kadayıfın yapılış aşamasını anlatarak, “İlk aşamada çiğ kadayıfın dökümünü yapıyoruz. Daha sonra hazırladığımız çiğ kadayıfı getirip fıstığı ufaltılmış haliyle karıştırıp harmanlıyoruz. Daha sonra da kadayıfı dolduruyoruz. Doldurduktan sonra da kadayıfı pişirme aşamasına getiriyoruz. Altı piştikten sonra da yağını süzüyoruz. Daha sonra da çevirip alt tarafını da aynı şekilde pişiriyoruz. 3 dakika dinlendikten sonra şekerini döküyoruz ve kadayıfımız 15-20 dakika içerisinde hazır oluyor. Sıtkı usta olarak Diyarbakır’da 6, Ankara’da 1 şubemiz var. Yeni hazırladığımız online satış sitemizden isteyen herkes tatlılarımızdan temin edebilir. Bir tıkla Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz” dedi.

“TURİSTLER GİDERKEN BURMA KADAYIFI GÖTÜRÜYOR”

Coğrafi işaret ile tescillenmesinin ardından kente gelen yerli ve yabancı turistlerin giderken burma kadayıfı götürdüklerini kaydeden Altunbay, “Gaziantep’te baklava nasıl meşhursa Diyarbakır’da da kadayıf meşhur. Diyarbakır’ın şimdiye kadar karpuzu meşhurdu, şimdi kadayıfı da meşhur. Diyarbakır’a gelen giderken eşine dostuna buradan burma kadayıf götürüyor” diye konuştu.

“AYDA 12 TON BURMA KADAYIF”

Şubelerinde 120’ye yakın personel istihdam ettiklerini ve üretilen tatlının yarısının il dışına gönderildiğini vurgulayan Altunbay, “Kışın uçak kalkmadığı zaman işlerimiz yüzde 50 düşüyor. Günlük ortalama 40 tepsi kadayıf çıkarıyoruz. Bir tepsi ortalama 8 kilogram geliyor. Aylık ortalama 12 ton civarında kadayıf üretiyoruz. Bunun dışında künefe, baklava çeşitlerimiz var. Burma kadayıfımızın da çeşitleri var. Düz fıstıklı, kaymaklı, peynirli, yuvarlak ve çubuk burma çeşitlerimiz var. Diyarakır burma kadayıfı Gaziantep baklavasına rakip. Gaziantep’te tüketilen baklava oranıyla Diyarbakır’da tüketilen baklava oranı hemen hemen aynı. İddialıyız ve inşallah onları kilo bazında da geçeceğiz. Bütün Türkiye’ye burma kadayıfı tattıracağız” ifadelerini kullandı.

“SEVEREK YAPILMAZSA BİR TAT OLMAZ”

Kadayıf ustası Ahmet Polat ise, işlerini severek yaptıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Severek yapılmadığı zaman bir tat olmaz. Türkiye’de ve Diyarbakır’da rakibimiz yok ve Diyarbakır’ın tadını Türkiye’ye tattırma konusunda iddialıyız.”