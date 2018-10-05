Bursalı fırıncı piyasayı alt üst etti

Türkiye son günlerde ekmek zammını konuşuyor. Bursa'dan İstanbul'a çok sayıda vatandaş ekmeğin 1.5 liradan satılmasından şikayet ediyor. Tüm bu haberler üzerine fırıncıları şoke edecek bir rakam geldi. Daha öncede ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle dava edilen Kazım Balaban 400 gram ekmeği 1 liradan satıyor. Fiyatı duyan çok sayıda vatandaş fırınının önünde kuyruk oluşturdu.

250 gram ekmeğin 1.50 lira yapılmasının ardından Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ankara'da zammı onaylamamıştı. Çok sayıda fırıncı zam konusunda ısrar ederken, Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların takdirini kazanıyor. 400 gram ekmeği 1 lira, 800 gram ekmeği 2 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunuyor. Vatandaşlar ekmek alabilmek için Balaban'ın fırının önünde kuyruk oluşturuyor.

ÜRETTİĞİMİZ YERDE SATIYORUZ

Kazım Balaban, “Biz ekmeği ürettiğimiz yerde satıyoruz. Bakkala ve bayilere vermiyoruz. Yapmadığımız masrafları vatandaşlarımıza sunuyoruz. 400 gram ekmek şu anda 1 lira. Fırınımızın önünde sıra var, ürettiğimiz ekmek anında satılıyor. İnsanlardan dua aldığımız için paranın bereketini görüyoruz. Fırıncılara tavsiyem, bakkala, bayiye ekmek vermesinler. Bu durumda peşin para kazanırlar. Duyduğuma göre Ankara'da yüzde 30-40'a kadar kâr veriyorlarmış. Nakliye ile bu yüzde 50'yi bulur” dedi.

“BİZ DE, VATANDAŞ DA MEMNUN”

Günde 2 bin 500 ile 3 bin arasında ekmek çıkarttıklarını ifade eden Balaban, “Maliyeti 85-90 kuruşu buluyor. Ama sürümden kazanıyoruz. Biz de, vatandaş da memnun. Ben 20 senedir ekmeği ucuz satıyorum” diye konuştu.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Fırından ekmek alan Yusuf Ziya Okur, “Ben Kurşunlu'dan geldim. Orada 4 liraya satılan ekmek burada 2 lira. Allah razı olsun. Senelerdir böyle. Ekmek doyurucu. Ben Kurşunlu'ya buradan ekmek getirtiyorum” şeklinde konuştu. 15 kilometre uzaklıktan geldiğini belirten başka bir kişi ise, “Köyde ekmek pahalı. Buraya yolum düştükçe ekmek alıyorum” açıklamasında bulundu.

‘BURSA’DA EKMEĞİ EN PAHALI ŞEKİLDE TÜKETMEK İSTEMİYORUZ”

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük enerjinin büyük bir bölümünü ekmekten karşıladığını belirterek, “Bu nedenle ekmek tüketiciler için hayati bir öneme sahiptir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Fırıncılar Odası başta olmak üzere ilgililer tarafından bu zammın yerinde ve haklı olup olmadığı noktasında yeniden bir değerlendirmeye alınmasının tüketici açısından son derece hayati bir önem taşıdığını belirtmek isteriz.” açıklamasında bulunmuştu.

BURSA’DA EKMEK 1.25 TL’YE İNDİ

Daha sonrasında Bursa’da 250 gram ekmeğin, önceki fiyatı olan 1,25 TL üzerinden satışının devamına karar verildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 03.09.2018 tarihli ve 7 sayılı toplantısında 1,50 TL olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatı; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62’inci maddesi gereğince, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1,25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir” denildi.

İHA- AA- SOZCU.COM.TR